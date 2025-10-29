Я нашел ошибку
Главные новости:
Автопарк Новокуйбышевской центральной городской больницы пополнился 4 автомобилями Lada Granta.
В больнице Новокуйбышевска на новых автомобилях совершено более 8 тысяч выездов за 8 месяцев
4 ноября почтальоны не будут разносить письма и периодические печатные издания.
Почтовые отделения региона изменят график работы в День народного единства
На данный момент с использованием данного оборудования проведено более 600 диагностических исследований.
В самарской поликлинике №13 специалисты проводят обследования на новом рентген - аппарате
В случае обильного таяния снега городские службы задействуют технику для откачки талых вод, в том числе три новые машины.
В Самаре проверили готовность спецтехники к своевременной уборке снега
Во всех соревнованиях подсчитывается командный зачет, в многоборье ГТО - командный и личный.
Жителей Самарской области от 60 и старше приглашают на фестиваль ГТО
На сцене Самарского театра драмы пройдут показы спектаклей «Черная бурка» по пьесе Георгия Хугаева и «Иванов» по пьесе Антона Чехова.
В Самаре пройдут "Большие гастроли" Юго-Осетинского театра
По данному факту проводится проверка.
В ИК-3 УФСИН СО предотвращена попытка передачи запрещённых предметов
Будьте внимательны и осторожны!
Ночью и утром 30 октября местами в Самарской области ожидается туман
Тихий туризм привлек миллионы клиентов Билайна

Интерес россиян к внутреннему туризму растет. Количество пользователей на некоторых направлениях выросло на 20%, подсчитал Билайн. Вот необычные точки России, в которых летом сетью Билайна воспользовались миллионы пользователей.

Так, Байкал вдохновил этим летом 1,5 миллиона клиентов оператора. Самое глубокое озеро в мире притягивает как любителей уединенного, так и активного отдыха. В заливе Посольский сор, к примеру, занимаются виндсерфингом.

Один из центров горнолыжного спорта Архыз (Карачаево-Черкесия) в сезон отпусков принял почти полмиллиона пользователей Билайна. Помимо снежных вершин тут любуются бирюзовыми Софийскими и Дуккинскими озерами.

Другое знаковое направление – гора Малая Синюха в Республике Алтай. Склоны здесь светятся мягким синим светом благодаря большому количеству ионов в воздухе. А рядом находится озеро Манжерок, откуда открывается впечатляющий вид на гору, которая привлекла с мая по август этого года свыше 400 тысяч клиентов Билайна.

Еще один маршрут для тихого отдыха – балтийский берег. Чтобы оценить красоту водной стихии, лучше отправиться на Куршскую косу в Калининградской области. Летом это успели сделать больше 340 тысяч туристов. Сюда съезжаются ради белых песчаных дюн и причудливо изогнутых сосен в Танцующем лесу.

В Карелию в сезон отпусков отправились 236 тысяч клиентов, это на 20% больше по сравнению с прошлым годом. Наряду с четвертым по величине водопадом Европы Кивач клиенты исследовали тропу у затопленного Мраморного каньона в парке «Рускеала».

Еще 100 тысяч клиентов Билайна посетили Приэльбрусье (Кабардино-Балкария) с самой высокой в России канатной дорогой в Терсколе. Она доставляет на высоту 3847 метров.

Хребет Таганай в Челябинской области собрал более 70 тысяч путешественников. Среди лесов здесь раскинулась каменная река длиной около 6 км – гигантское скопление валунов, под которыми слышен шум горных ручьев.