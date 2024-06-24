Тематический поезд из Самары в Астрахань отправится в июле

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В рамках проекта «Яркие выходные в Приволжье» Куйбышевский филиал АО «ФПК» предлагает пассажирам отправиться из Самары в Астрахань на тематическом двухэтажном поезде.

Увлекательное путешествие в долину цветущих лотосов можно будет совершить с 26 по 28 июля 2024 года.

За выходные участники тура совершат прогулку по центру Астрахани, попробуют местные деликатесы, а также посетят жемчужину города – Астраханский кремль.

Одним из ярких событий станет водная прогулка по дельте Волги, где гости станут свидетелями уникального природного явления – цветения лотосов, символа любви и чистоты.

После прогулки путешественников ждет обед. Туристы смогут попробовать настоящую астраханскую уху, приготовленную на костре, а также легендарные местные арбузы.

В состав поезда будут включены современные двухэтажные вагоны. В них есть все необходимое для комфортной поездки: кондиционеры, биотуалеты, зарядки для мобильных устройств и многое другое.

Ознакомиться с перечнем тематических железнодорожных проектов можно по телефону Сервисного центра Куйбышевского филиала АО «ФПК» 8-800-201-74-22, сообщает пресс-служба КбшЖД.

Фото предоставлено пресс-службой КбшЖД