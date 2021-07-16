Технопарк «Жигулевская долина» принимает выездную Школу регоператоров «Сколково»

111

Технопарк «Жигулевская долина» первым в России стал удаленным местом проведения выездной Школы регоператоров «Сколково». 15-16 июля в ходе организованных мероприятий более 35 представителей регионов будут делиться лучшими практиками развития технологических проектов.

Двухдневный модуль образовательного интенсива посвящен привлечению инвестиций в технологические проекты.

В мероприятии приняли участие главный управляющий партнер по городскому развитию «ВЭБ.РФ» Ирина Макиева, вице-президент по региональному и международному развитию Фонда «Сколково» Юрий Сапрыкин и министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Ирина Макиева в рамках выступления рассказала участниками Школы региональных операторов «Сколково» о возможностях группы ВЭБ.РФ, о работе ВЭБа со 100 крупнейшими городами страны по развитию городской экономики и перспективных направлениях.

«Современные города невозможно представить без инноваций. Жителям важны комфорт и оперативность в решении ежедневных задач, поэтому каждая сфера городской экономики должна быть «пронизана» технологичными идеями и решениями. В этом нам может помочь Фонд «Сколково». Мы видим большие возможности во взаимодействии с региональными операторами Фонда по «наполнению» городов инновационными проектами. Вместе мы сможем усилить работу по улучшению качества жизни в городах и вывести их на новый уровень развития», - отметила Ирина Макиева.

Напомним, в июле прошлого года ВЭБ.РФ и бизнес-школа СКОЛКОВО запустили программу подготовки для управленцев 100 крупнейших российских городов. Ее главная цель - улучшить качество жизни горожан благодаря реализации инвестиционных проектов в различных сферах городской экономики. От Самарской области в этой программе принимают участие Самара и Сызрань.

Вице-президент по региональному и международному развитию Фонда «Сколково» Юрий Сапрыкин отметил лидерские позиции технопарка «Жигулевская долина» среди региональных операторов Сколково:

«В Сколково мы регулярно собираемся с нашими коллегами из регионов, проводим обучающие программы. Сегодня мы опробовали новый опыт проведения подобных встреч – выездной формат. Для нас очень важно показать, как на практике работает не только Сколково в Москве, но и наши региональные коллеги. Технопарк «Жигулевская долина» – один из лидеров инновационного движения в России, насчитывающий более 250 резидентов, а это означает большое количество рабочих мест и высокие показатели выручки. В рейтингах Сколково он находится в тройке лидеров. Поэтому мы решили начать именно с «Жигулевской долины» – одного из самых крупных технопарков, и этот опыт наверняка будет продолжен другими встречами на территориях региональных операторов».

Итоги первого дня образовательного интенсива подвел Дмитрий Богданов:

«Задачи, которые ставит перед нами глава региона Дмитрий Игоревич Азаров в рамках программы «Стратегия лидерства», реализуется во всех элементах. Сегодня в ходе образовательных мероприятий при применении практик мозгового штурма участники прорабатывают лучшие технологические решения, которые могли бы лечь в основу развития инновационного предпринимательства, особенно в связке с развитием крупнейших городов России. В Самарской области проходит много мероприятий, в которых заинтересованы все регионы. Мы обогащаемся сами, находя новых друзей и партнеров, и при этом выступаем в роли комфортной площадки для организации полезной работы в рамках страны. Сегодня «Жигулевская долина» - это место, где самые лучшие команды по развитию инноваторов России собираются, чтобы обсудить свою стратегию, и это для нас хороший результат!»

Фото: пресс-служба технопарка «Жигулевская долина»