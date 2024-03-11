Сотрудник Самарской таможни отказался от взятки в 192 тысячи рублей

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Сотрудник Самарской таможни отказался от взятки в размере 192 тыс. рублей, предложенных ему иностранным гражданином за обеспечение беспрепятственного въезда в Россию незадекларированной коммерческой партии спортивных товаров.

Перевозящий груз автомобиль следовал из Таджикистана в Москву и был остановлен для проверки таможенниками мобильной группы в пункте пропуска Сагарчин.

Согласно представленным документам, водитель вез товары для личного пользования, однако таможенный осмотр показал, что в грузовом отсеке перемещались борцовки и кимоно для продажи.

Таможенник незамедлительно сообщил о факте склонения к совершению коррупционного правонарушения. В ходе передачи денежных средств взяткодатель был задержан, а товар направлен на таможенный досмотр.

По факту покушения на дачу взятки должностному лицу в крупном размере возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «Б» ч. 4 ст. 291 УК РФ. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения, сообщает пресс-служба Самарской таможни.

Фото предоставлено пресс-службой Самарской таможни