«Самарский гипсовый комбинат»: первые итоги реализации национально проекта «Производительность труда»

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ЗАО «Самарский гипсовый комбинат» — одно из крупнейших предприятий гипсовой отрасли России. Компания высоко ценит своих клиентов, стараясь поддерживать на высоком уровне как качество продукции, так и обслуживание.

Для Самарского гипсового комбината стать участником национального проекта «Производительность труда» - это отличная возможность стать более конкурентоспособными в современных условиях меняющегося рынка, что в свою очередь является залогом стабильности для каждого сотрудника. О необходимости повышать производительность труда на региональных предприятиях неоднократно отмечал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Внедрение бережливого производства на региональных предприятиях один из ключевых элементов опережающего экономического развития региона и важная составляющая региональной стратегии лидерства.

Основная специализация комбината — выпуск высокопрочного (α-гипс) и строительного гипса (β-гипс), пазогребневых гипсовых плит, а также сухих строительных смесей и уникальных продуктов для изготовления элементов интерьера. Поэтому для проекта был выбран «участок – образец» по производству сухих строительных смесей.

С февраля 2021 года с рабочей группой, из состава сотрудников компании, работали руководители проектов Регионального центра компетенций в сфере производительности труда Самарской области. За несколько месяцев проведено обучение по тренингам «бережливого производства»: «Картирование», «Методика реализации проекта», «Декомпозиция целей», «SMED», «ОЕЕ», «5С», «Стандартизированная работа», «Эффективный Инфоцентр».

Экспертами РЦК проведена диагностика текущего состояния «участка-образца». Выявлено более 30 проблем. Составлен план мероприятий по их устранению.

«Основные проблемы, которые позволят повысить производительность после реализации мероприятий - это оптимизация работы погрузчиков, организация качественного проведения планово - предупредительных ремонтов и ежедневного технического обслуживания, а также своевременности реагирования при аварийных ремонтах», - прокомментировал руководитель проекта РЦК Артур Ханнанов.

Важно отметить, что рабочая группа полностью освоила инструменты бережливого производства и понимает, как их адаптировать под производство сухих строительных смесей. Теперь цель предприятия повысить производительность в пиковый сезон с мая по сентябрь.

Сотрудники на начальной стадии демонстрировали свои опасения относительно перспектив получения эффекта от реализации проекта, однако, после реализации стадии «Диагностика и планирование», персонал принял решение об открытии ещё одного проекта улучшений, на который тиражируется применение инструментов бережливого производства, апробированные в пилотном потоке создания ценности.

Кроме того, на Самарском гипсовом комбинате отобраны два кандидата в инструкторы по бережливому производству, которые в свободное время дополнительно обучаются уже Федеральным центром компетенций для формирования собственной команды экспертов.

Фото: соцсети