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Самарский газовики завершили подготовку к отопительному сезону

26 сентября 2023 10:27
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Самарский газовики завершили подготовку к отопительному сезону

«Газпром газораспределение Самара» завершил работы по подготовке распределительного газового хозяйства Самарской области к осенне-зимнему периоду.

Для бесперебойного газоснабжения потребителей в период нагрузок выполнены работы по диагностированию  газораспределительных сетей в зоне ответственности предприятия. Проведено техническое диагностирование 135,3 км  подземных газопроводов и 28 пунктов редуцирования газа. Выполнено приборное обследование 114,8 км газопроводов на герметичность и сплошность изоляции, обследование подводных переходов протяженностью 2,3 км.

Проведено техническое обслуживание 3 303 единиц запорной арматуры распределительных газопроводов, отлажена работа 182 шкафных регуляторных пунктов и 54 газорегуляторных пунктов, окрашено 21,1 км газопроводов.

«Мы готовы к работе в осенне-зимний период. Но важно, чтобы и наши потребители надлежащим образом пользовались газовым оборудованием: проверяли тягу и не заклеивали вентиляционные каналы, соблюдали правила безопасного использования газа. И тогда в домах жителей будет тепло и комфортно», – отметила главный инженер ООО «Газпром газораспределение Самара» Екатерина Мутовкина.

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