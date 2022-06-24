Самарский «Авиаагрегат» Госкорпорации Ростех отметил 90-летие

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Самарское предприятие «Авиаагрегат» Госкорпорации Ростех, ведущий отечественный производитель авиационных шасси, отмечает 90-летие со дня основания. В честь юбилейной даты отличившиеся работники отмечены дипломами и грамотами федерального и областного уровней.

История завода «Авиаагрегат» берет свое начало в 1932 году в поселке Ступино Московской области. Свою деятельность предприятие начинало с производства воздушных винтов для авиации. В 1941 году, в первые месяцы Великой Отечественной войны, предприятие эвакуировали в город Куйбышев. За военные годы на заводе произвели более 90 000 авиационных винтов, почти половина из которых – для легендарного штурмовика Ил-2. За большой вклад в Победу в 1945 году завод был награжден Орденом Красной Звезды.

Сегодня самарский завод «Авиаагрегат» – это динамично развивающееся, крупное специализированное предприятие по проектированию и производству авиационных шасси, рулевых приводов, продукции спецназначения для комплектации самолетов и вертолетов, поглощающих аппаратов для железнодорожного транспорта и гидроцилиндров. Более 27 типов российских летательных аппаратов оборудованы шасси, изготовленными на «Авиаагрегате».

«За 90 лет предприятием накоплен ценный опыт, реализовано много интересных и важных проектов, выпущено большое количество изделий. Нам есть чем гордиться! «Авиаагрегат» не останавливается на достигнутом, смело идет вперед и находит новые возможности для роста. Хочу поблагодарить и поздравить с юбилеем предприятия каждого, кто внес вклад в его развитие», – прокомментировал временный генеральный директор «Авиаагрегата» Денис Гараев.

Последние события стали проверкой на прочность для всех отраслей без исключения. Но благодаря поддержке Правительства РФ и региона, лично Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, умелому руководству и, самое главное, слаженной работе трудовых коллективов, завод стабильно работает, выполняет все заказы, сохраняя все рабочие места и все социальные обязательства.

«Правительство Самарской области находится в тесном взаимодействии со всеми промышленными предприятиями по решению как производственных, инвестиционных и инфраструктурных вопросов, так и кадровых задач. Уверен, что только совместными действиями мы достигнем цели ускоренного развития и роста авиационно-промышленного комплекса. Поздравляю коллектив и руководство предприятия с юбилеем. Предприятию желаю процветания, а вам и вашим семьям благополучия и мирного неба над головой», – поздравил трудовой коллектив министр промышленности и торговли Самарской области Андрей Шамин.

В ходе праздничного мероприятия 74 работникам предприятия вручили дипломы и почетные грамоты Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, минпромторга Самарской области, Самарской Губернской Думы, Государственной корпорации «Ростех». Ветераны получили памятные подарки, сообщает пресс-служба облправительства.

Фото: пресс-служба облправительства