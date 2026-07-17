Самарские энергетики перешли в режим повышенной готовности из-за дождя

В связи с прогнозируемым ухудшением погодных условий энергетики филиала «Россети Волга» - «Самарские распределительные сети» перешли в режим повышенной готовности.

По данным синоптиков, на территории Самарской области ожидается сильный дождь с выпадением осадков 50 и более мм.

Введение режима повышенной готовности в филиале «Россети Волга» – «Самарские распределительные сети» означает усиление контроля за состоянием объектов электроэнергетики, мобилизацию бригад и техники для оперативного устранения возможных технологических нарушений, вызванных непогодой.

Для оперативного проведения аварийно-восстановительных работ и устранения возможных последствий непогоды в полной готовности находятся:

– 106 бригад энергетиков;

– 483 специалиста;

– 204 единицы спецтехники;

– 36 передвижных резервных источников снабжения электроэнергией общей мощностью более 4,8 МВт.

Энергетики призывают жителей региона быть внимательными и соблюдать правила электробезопасности.