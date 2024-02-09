Самарская таможня предотвратила ввоз в Россию порядка 1600 тонн немаркированных безалкогольных напитков

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С момента введения обязательной маркировки отдельных видов безалкогольных напитков мобильные группы Самарской таможни предотвратили ввоз на территорию России порядка 1600 тонн немаркированной продукции.

Согласно Постановлению Правительства РФ от 31.05.2023 № 887, с 1 декабря 2023 года обязательной маркировки средствами идентификации подлежат отдельные виды безалкогольных напитков, в том числе с соком, и соков, поставляемые в стеклянной и полимерной потребительской упаковке. Ввоз и оборот на территории России указанной немаркированной продукции не допускается.

В автомобильных пунктах пропуска, расположенных в регионе деятельности Самарской таможни, выявлено 84 транспортных средств, перевозивших товары с нарушением данного постановления.

«В настоящее время проводятся таможенные досмотры по фактам выявления подобной немаркированной продукции. В связи с увеличением количества нарушений Самарская таможня предупреждает, что несоблюдение постановления влечет за собой наказание, ответственность за которое предусмотрено как ст. 15.12 КоАП России, так и ст. 171.1 УК РФ. Санкциями данных статей предусмотрена конфискация предметов правонарушения», - отмечает заместитель начальника Самарской таможни Рустам Тунтаев, сообщает пресс-служба Самарской таможни.

Фото предоставлено пресс-службой Самарской таможни