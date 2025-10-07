С начала года локомотивные бригады депо Безымянка в Самаре вернули в контактную сеть 355 тыс. кВт/ч электроэнергии

143

С начала года локомотивные бригады депо Безымянка в Самаре Куйбышевской железной дороги за счет рекуперации вернули в контактную сеть 355 тыс. кВт/ч электроэнергии. Этого объема хватило бы, чтобы обеспечить движение более 100 «Ласточек» от станции Новокуйбышевская до станции Тольятти и обратно.

Рекуперацией считается возврат в сеть части затраченной электроэнергии для повторного её использования. В режиме торможения тяговыми двигателями электроподвижного состава они переводятся в генераторный режим, и механическая энергия движения поезда превращается в электрическую энергию.

Локомотивные бригады электропоездов Куйбышевской железной дороги проходят специальное обучение рекуперативному торможению, которое применяется для поддержания заданной скорости при подъезде к остановочному пункту, сообщает пресс-служба КбшЖД.