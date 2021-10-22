С 1 ноября меняется график курсирования «Ласточки» на маршруте Самара – Сызрань-1 

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С 1 ноября по 11 декабря изменяется график курсирования пригородного поезда «Ласточка» по маршруту Самара – Сызрань-1.

В соответствии с новым расписанием пригородный поезд «Ласточка» Самара – Сызрань-1 будет отправляться со станции Самара по субботам в 07:15; 18:30 и в воскресенье в 16:13. В обратном направлении со станции Сызрань-1 «Ласточка» будет отправляться в субботу в 9:00; в воскресенье – в 9:00 и 16:13.

Время отправления и прибытия поездов указано местное.

Пассажиров просят внимательно следить за расписанием. Информация о последних изменениях в расписании движения, отмене и назначении поездов размещена на информационных стендах, станциях и вокзалах в зоне ответственности АО «Самарская ППК», также в электронных и печатных СМИ, на официальном сайте компании и в мобильном приложении «РЖД пассажирам», передает пресс-служба КбшЖД.

Фото из открытых источников