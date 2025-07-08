Я нашел ошибку
Главные новости:
Специалисты "РКС-Самара" прошли профессиональную переподготовку по ускоренной программе
Специалисты "РКС-Самара" прошли профессиональную переподготовку по ускоренной программе
В Самаре завершили 16% проходки тоннеля станции метро «Театральная»
В Самаре завершили 16% проходки тоннеля станции метро «Театральная»
Министр цифрового развития и связи Самарской области ударил в бубен и открыл интенсив для будущих IT-специалистов VSFI 2025
Министр цифрового развития и связи Самарской области ударил в бубен и открыл интенсив для будущих IT-специалистов VSFI 2025
Российские семьи поделились полумиллиардом гигабайт в сети Билайна
Российские семьи поделились полумиллиардом гигабайт в сети Билайна
Госдума утвердила Никитина на должность главы Минтранса
Госдума утвердила Никитина на должность главы Минтранса
В селе Усолье Шигонского района началось строительство дома культуры
В селе Усолье Шигонского района началось строительство дома культуры
«Форум “Россия – спортивная держава” состоится в Самаре с 5 по 7 ноября.
«Форум “Россия – спортивная держава” состоится в Самаре с 5 по 7 ноября
В АТОР рассказали, сколько туристов пострадали из-за минувшего авиасбоя
В АТОР рассказали, сколько туристов пострадали из-за минувшего авиасбоя
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 78.72
-0.12
EUR 92.41
-0.6
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарский бизнес-инкубатор приглашает на пешеходную экскурсию по банкам дореволюционной Самары
В областном центре пройдет пешеходная экскурсия «Самара Кондитерская»
В «ЗИМ Галерее» расскажут об истории самарских витражей
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Электронные устройства Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Российские семьи поделились полумиллиардом гигабайт в сети Билайна

8 июля 2025 16:08
107
Российские семьи поделились полумиллиардом гигабайт в сети Билайна

Erid 2VSb5x4PLQY

В январе-мае 2025 года клиенты Билайна поделились с родственниками и близкими 657 миллионами гигабайт. Это на 12% больше, чем годом ранее, подсчитал Билайн ко Дню семьи, любви и верности. Такого объема данных хватило бы на просмотр 100 миллионов часов фильмов в высоком качестве.

Возможность делиться интернетом с близкими дает услуга «Семья в билайне»*. Опция позволяет подключить к основному номеру дополнительные СИМ-карты родных и близких, приобрести один пакет услуг и пользоваться гигабайтами, минутами и СМС всей семьей.

По данным Билайна, в среднем один пакет услуг мобильной связи используют 3 члена семьи. В топ-10 регионов, где больше делятся трафиком, кроме Москвы и Московской области, попали Пермский край, Челябинская, Калужская, Воронежская, Астраханская области, Татарстан, Ярославская, Тюменская области, Ставропольский край и Республика Дагестан.

В то же время в регионах России различаются способы использования трафика. Например, жители Москвы и Московской области посвящают просмотру видео почти наполовину больше времени, чем остальные. Клиенты из южных регионов оказались особенно общительными: они использовали мессенджеры чаще, чем абоненты из других мест. Больше всего времени в этих приложениях проводят жители Чеченской Республики, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии и Ставропольского края.

В основном интернет-трафик расходуют на развлечение и общение: лидирует видеоконтент, причем популярность этого сервиса у пользователей семейной опции из Москвы, Сибири и Дальнего Востока выше, чем у абонентов любого другого тарифа. Следом идут мессенджеры, затем социальные сети и онлайн-музыка.

«Для Билайна семья – одна из важнейших ценностей. Мы видим, насколько важно нашим клиентам быть на связи с близкими и поддерживать друг друга каждый день. Именно поэтому в наших тарифах есть семейные опции, которые позволяют объединить номера родственников и друзей, делиться интернетом и экономить на связи, оставаясь вместе даже на расстоянии. Для нас большая честь помогать семьям быть ближе, особенно в такой теплый и важный праздник, как День семьи, любви и верности», – отметил Алексей Карев, директор по продуктовому маркетингу Билайна.

Опция «Семья в билайне» позволяет объединить до 10 близких на своем тарифе и оплачивать только его, при этом гигабайтами, минутами и СМС будут пользоваться все члены семьи. За каждый новый номер, подключенный к общему тарифу, предоставят дополнительные 50 Гб интернета.

Статистика, использованная в новости, получена из анализа обезличенных данных абонентов.

*Доп. номера подключаются в рамках услуги «Дели гиги»Дели всё» (может быть платной). Территория действия и подробности - beeline.ru.

Реклама ПАО «ВымпелКом». Подробнее на сайте beeline.ru 

г. Москва, ОГРН 1027700166636

Фото пресс-служба Билайна

В центре внимания
В Правила благоустройства городских территорий Самары предложен ряд изменений
8 июля 2025  11:02
В Правила благоустройства городских территорий Самары предложен ряд изменений
216
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с Днем семьи, любви и верности
8 июля 2025  09:10
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с Днем семьи, любви и верности
181
Более 1 млн рублей штрафов выплатят организации за нарушение сроков восстановления благоустройства в Самаре
7 июля 2025  19:04
Более 1 млн рублей штрафов выплатят организации за нарушение сроков восстановления благоустройства в Самаре
936
В Самарской области пройдут мероприятия, посвященные Дню семьи, любви и верности
7 июля 2025  13:34
В Самарской области пройдут мероприятия, посвященные Дню семьи, любви и верности
528
В Самаре стартовал мониторинг состояния детских площадок
7 июля 2025  12:17
В Самаре стартовал мониторинг состояния детских площадок
319
Весь список