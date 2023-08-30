Росреестр СО: в Самарском регионе прошли консультации граждан по земельному надзору

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На прошедшей неделе, в рамках мероприятий Календаря Большого Росреестра, на площадке Управления Росреестра по Самарской области в Тольятти, Похвистнево, Отрадном, Исаклах и Шентале прошли тематические консультации для граждан по вопросам профилактики нарушений требований земельного надзора.

Особое внимание было обращено на ограничения при осуществлении государственного земельного контроля (надзора) в 2022-2023 годах, установленные Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля», в том числе, на отмену проведения плановых проверок, обязательное согласование внеплановых проверок с органами прокуратуры, а также приоритет профилактических мероприятий, направленных на снижение риска причинения вреда (ущерба), при осуществлении государственного земельного надзора по отношению к проведению контрольных (надзорных) мероприятий.

Также гражданам были даны практические рекомендации по устранению ранее выявленных нарушений земельного законодательства.

«Земля и ее ресурсы являются главным богатством нашей страны, условием жизни каждого из нас», - говорит заместитель руководителя Управления Росреестра по Самарской области Татьяна Омельченко. - Земля имеет особую социальную значимость и как природный ресурс, и как территория, и как недвижимость. Охрана земельных ресурсов, рациональное использование земельных участков, соблюдение установленных законом требований - важнейшие вопросы, подход к решению которых должен носить комплексный характер. Поэтому такую важность для граждан сегодня приобретают консультации Росреестра по земельному надзору. Эффективность осуществления земельного надзора зависит как от осуществляющих данный надзор, так и от населения, организаций, органов местного самоуправления, имеющих возможность влиять на его качество, что, несомненно, способствует снижению правонарушений в этой сфере», сообщает пресс-служба Управления Росреестра по Самарской области.

Фото: пресс-служба Управления Росреестра по Самарской области