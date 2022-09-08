Я нашел ошибку
Главные новости:
Пользователи отмечают, что спам-звонки чаще всего роботизированы, либо мошенники представляются сотрудниками силовых органов.
Мошенники используют номера россиян, пытавшихся их разыграть, как подменные для новых афер
Срок завершения всех работ по контракту 1 октября. 
Рабочая комиссия проверила ремонт автодороги Подъем-Михайловка – Богдановка - Алексеевка
В 2021 году на базе Самарского медико-технического лицея открылась первая в Самарской области опорная школа СамГМУ.
В Самарском медико-техническом лицее состоялась торжественная встреча, посвященная 30-летию учреждения
Жители и гости города смогут услышать классические арии, дуэты и симфонические произведения как русских, так и зарубежных композиторов.
10 сентября в Самаре выступят Аида Гарифуллина и Алексей Татаринцев
Для учеников 8-11 классов запущен проект «Код Будущего» с двухлетним обучением языкам программирования.
Самара сделала шаг в цифровое будущее
Сегодня Группа компаний «ЭФКО» управляет несколькими предприятиями масложировой промышленности.
Резиденты «Жигулёвской долины» презентовали свои разработки ГК «ЭФКО»
Сотрудники предприятия, достигшие значительных результатов в работе, получат особые условия обслуживания в опорном банке Госкорпорации Ростех. 
ОДК-Кузнецов и Новикомбанк запускают социальный проект
В этом им помог метод мультиспиральной компьютерной томографии.
Самарский кардиодиспансер: специалисты предотвратили развитие инфаркта миокарда у пациента с критическим стенозом аорты
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +11 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 61.18
0.33
EUR 60.55
0.06
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
 Расписание сеансов бесплатного кинотеатра под открытым небом "Филин" на эту неделю
«Парк дружбы народов»: самарцев и гостей области приглашают отпраздновать День дружбы народов
11 сентября пройдет "Самарский фестиваль фитнеса"
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Резиденты «Жигулёвской долины» презентовали свои разработки ГК «ЭФКО»

8 сентября 2022 16:22
109
Сегодня Группа компаний «ЭФКО» управляет несколькими предприятиями масложировой промышленности.

В «Жигулевской долине» продолжаются бизнес-встречи, организованные управляющей компанией технопарка – ГАУ «ЦИК СО» между резидентами и крупнейшими индустриальными партнерами. 7 сентября состоялась бизнес-встреча резидентов технопарка с представителями ГК «ЭФКО».

 «ЭФКО» – российская компания, основанная в 1994 году на базе приватизированного комбината по малому выпуску парфюмерно-косметических изделий в Белгородской области. Сегодня Группа компаний «ЭФКО» управляет несколькими предприятиями масложировой промышленности и является крупнейшим российский производителем спецжиров и маргарина, а также выпускает майонез, растительные масла, кетчупы, молочные и кисломолочные продукты и входит в тройку крупнейших компаний российского агропромышленного комплекса.

Темой рабочей встречи стало знакомство с компаниями-резидентами «Жигулевской долины», презентация товаров и услуг, производимых в периметре технопарка в соответствии с актуальными потребностями производственной площадки, и обсуждение долгосрочного сотрудничества. 

Со стороны руководства «Жигулевской долины» во встрече приняли участие заместитель директора оператора инновационной деятельности Самарской области, управляющей компании технопарка ГАУ «ЦИК СО» Игорь Смирнов, руководитель Регионального центра инжиниринга Сергей Ганин. Сторону ГК «ЭФКО» представлял заместитель технического директора по закупкам оборудования АО «Управляющая компания ЭФКО» Илья Полянский. 

Игорь Смирнов представил краткий обзор экосистемы «Жигулевской долины», акцентировав внимание на возможностях в инжиниринге и импортозамещении различного оборудования и запасных частей. Сергей Ганин провел для гостей экскурсию в крупнейший Региональный центр инжиниринга, работающий в периметре технопарка, и рассказал об основных услугах РЦИ.

В ходе встречи состоялись презентации возможностей компаний-резидентов технопарка ООО «Таргет Пром», ООО «Промметэкс», ООО «Инструм-Рэнд», ООО Производственная компания «Сириус-ТЛТ», ООО «Поволжская клининговая компания», ООО «ТИС», ООО «Рена Солюшинс» и ООО «Спектр».

По окончании ознакомительной бизнес-миссии Илья Полянский отметил важность сотрудничества с инновационными компаниями Самарского региона в сфере реинжиниринга, робототехники и других направлений. Также был намечен ряд B2B встреч и переговоров. 

 

Фото:   пресс-служба технопарка

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
«Во благо земляков»: Дмитрий Азаров обсудил с руководителями НКО региона реализацию социальных проектов
8 сентября 2022  13:07
«Во благо земляков»: Дмитрий Азаров обсудил с руководителями НКО региона реализацию социальных проектов
274
Самарцы бесплатно смогут посетить Парк дружбы народов
8 сентября 2022  10:07
Самарцы бесплатно смогут посетить Парк дружбы народов
257
Жилье для детей-сирот, новые соцобъекты и модернизация конно-спортивной школы. 
7 сентября 2022  14:42
Дмитрий Азаров обсудил с Михаилом Белоусовым развитие Красноярского района
458
В регионе более 30 тысяч человек подали заявление на оформление Карты жителя Самарской области
7 сентября 2022  13:26
Более 30 тысяч человек подали заявление на оформление Карты жителя Самарской области
457
в Самаре открыли новое общественное пространство на улице Ташкентской
7 сентября 2022  12:41
В Самаре открыли новое общественное пространство на улице Ташкентской
686
Весь список