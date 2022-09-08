Резиденты «Жигулёвской долины» презентовали свои разработки ГК «ЭФКО»

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В «Жигулевской долине» продолжаются бизнес-встречи, организованные управляющей компанией технопарка – ГАУ «ЦИК СО» между резидентами и крупнейшими индустриальными партнерами. 7 сентября состоялась бизнес-встреча резидентов технопарка с представителями ГК «ЭФКО».

«ЭФКО» – российская компания, основанная в 1994 году на базе приватизированного комбината по малому выпуску парфюмерно-косметических изделий в Белгородской области. Сегодня Группа компаний «ЭФКО» управляет несколькими предприятиями масложировой промышленности и является крупнейшим российский производителем спецжиров и маргарина, а также выпускает майонез, растительные масла, кетчупы, молочные и кисломолочные продукты и входит в тройку крупнейших компаний российского агропромышленного комплекса.

Темой рабочей встречи стало знакомство с компаниями-резидентами «Жигулевской долины», презентация товаров и услуг, производимых в периметре технопарка в соответствии с актуальными потребностями производственной площадки, и обсуждение долгосрочного сотрудничества.

Со стороны руководства «Жигулевской долины» во встрече приняли участие заместитель директора оператора инновационной деятельности Самарской области, управляющей компании технопарка ГАУ «ЦИК СО» Игорь Смирнов, руководитель Регионального центра инжиниринга Сергей Ганин. Сторону ГК «ЭФКО» представлял заместитель технического директора по закупкам оборудования АО «Управляющая компания ЭФКО» Илья Полянский.

Игорь Смирнов представил краткий обзор экосистемы «Жигулевской долины», акцентировав внимание на возможностях в инжиниринге и импортозамещении различного оборудования и запасных частей. Сергей Ганин провел для гостей экскурсию в крупнейший Региональный центр инжиниринга, работающий в периметре технопарка, и рассказал об основных услугах РЦИ.

В ходе встречи состоялись презентации возможностей компаний-резидентов технопарка ООО «Таргет Пром», ООО «Промметэкс», ООО «Инструм-Рэнд», ООО Производственная компания «Сириус-ТЛТ», ООО «Поволжская клининговая компания», ООО «ТИС», ООО «Рена Солюшинс» и ООО «Спектр».

По окончании ознакомительной бизнес-миссии Илья Полянский отметил важность сотрудничества с инновационными компаниями Самарского региона в сфере реинжиниринга, робототехники и других направлений. Также был намечен ряд B2B встреч и переговоров.

Фото: пресс-служба технопарка