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Резидент «Жигулёвской долины» принимает участие в испытании «Электронного носа»

25 сентября 2024 10:50
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Резидент «Жигулёвской долины» принимает участие в испытании «Электронного носа»

Компания «Аиралаб Рус», резидент технопарка «Жигулёвская долина», несколько лет занимается проектами по мониторингу окружающей среды. Сейчас специалисты компании приступили к испытаниям «Электронного носа». Это устройство (ЭНГраф) представляет собой приборное воплощение органов обоняния человека, позволяющее обнаруживать не только газы, но и различные запахи, присутствующие в воздухе. Сфер применения «Электронного носа» много: диагностика качества продукции по соответствию запаха определённому стандарту, выявление различных болезней и другие.

В Тольятти устройство испытывается в рамках экологического мониторинга. В городе, где жалобы жителей на посторонние запахи – одна из насущных проблем, специалисты и экологические активисты проведут продолжительные тесты по анализу состава воздуха в различное время года и при разных погодных условиях.

Испытания «Электронного носа» начались 18 сентября. Передвижная мобильная лаборатория от Тольяттинского госуниверситета идеально подошла для размещения «Электронного носа» и проведения испытаний. Они осуществляются специалистами мобильной лаборатории, петербургского ООО «Велиус-Про» и АНО «Аиралаб Рус».

Электронный нос ЭНГраф предоставлен разработчиками – лабораторией ФТИ им. А.Ф. Иоффе (Санкт-Петербург).

Василий Сениченков, старший научный сотрудник ФТИ им. А.Ф. Иоффе, так прокомментировал начало испытаний: «Электронный нос» – это технологическая платформа для контроля запахов, использующая в работе мультисенсорные смарт-датчики, созданные российскими учеными на основе

модификаций графена. Начато пилотное тестирование прибора для экомониторинга в составе мобильной лаборатории. Уже проведено двухдневное обучение операторов в Тольяттинском государственном университете. Первых результатов для анализа работы мы ожидаем в течение двух месяцев».

Новый прибор отлично дополнит существующую в Тольятти сеть мониторинга, которая насчитывает несколько десятков датчиков. Формирование картины запахов города, которое выполнит «Электронный нос», сделает работу сети более эффективной, – отметил исполнительный директор АНО «Аиралаб Рус» Иван Петров. 

Проведенные испытания позволят приблизиться к ключевой цели – сформировать картину городского воздуха, выявить основные типы и источники загрязнений в городе. «Электронный нос» также поможет проводить экспресс-анализ чистоты воздуха по запросу жителей.

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