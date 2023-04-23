Прибыль ведущих авиакомпаний России в 2022 году превысила 87 млрд рублей

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Суммарная чистая прибыль 27 ведущих российских пассажирских авиакомпаний по результатам 2022 года составила 87,8 млрд руб. Показатель в 2,8 раза превысил итоги 2021-го. Данные приведены в отчетности компаний по РСБУ, которую приводит РБК.

На частных перевозчиков S7 Airlines и «Уральские авиалинии» пришлось более половины от общей прибыли — 47,9 млрд руб. Чистая прибыль S7 Airlines по итогам прошлого года составила 34,4 млрд руб., что в 2,3 раза больше, чем в 2021-м). «Уральские авиалинии» заработали 13,5 млрд руб. (рост в 2,5 раза). Показатели обеих компаний стали рекордными как минимум за шесть лет, отмечает РБК.

О финансовых результатах прошлого года также отчиталась авиакомпания «Победа» (входит в группу «Аэрофлот»). Ее чистая прибыль достигла максимальных с момента основания компании показателей в 15 млрд руб. (рост в 4,4 раза). Сам «Аэрофлот» и его дочерняя компания «Россия» последний раз раскрывали финансовую отчетность по итогам 2021 года.

По подсчетам Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта, убыток российских авиакомпаний от продаж в 2022 году составил 144 млрд руб. Доходы отрасли за год снизились на 13%, расходы — на 3%. Пассажиропоток по итогам 2022-го снизился на 14,2% — до 95,2 млн чел. Грузопоток упал на 58,9% — до 606,3 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло на международных воздушных линиях, в сообщении со странами дальнего зарубежья, пишет Коммерсантъ.