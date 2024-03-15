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При поддержке ТОАЗа реализован проект, направленный на социализацию бездомных животных

15 марта 2024 12:13
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При поддержке ТОАЗа реализован проект «Помогаем вместе», направленный на социализацию бездомных животных

При поддержке ТОАЗа реализован проект «Помогаем вместе», направленный на социализацию бездомных животных. Инициатива автономной некоммерческой организации «Центр оказания помощи бездомным животным «Маленький принц» получила грант от предприятия в рамках шестого этапа конкурса «Химия добра».

В рамках проекта ветеринарный кабинет в приюте для животных был оснащен специальным оборудованием, которое представляет собой отдельные боксы инфекционного стационара. Оно позволяет оказать полноценную квалифицированную помощь травмированным животным и избежать распространения заболеваний. В боксах предусмотрено освещение, инфракрасные полы с подогревом, вентиляция, а также система подключения дополнительного оборудования для проведения медицинских процедур.

После лечения и проведения карантинных мер животных стерилизуют, вакцинируют от бешенства и передают в новый дом. В качестве волонтеров специалисты Центра проводят в школах Тольятти «Уроки доброты», где рассказывают детям о бережном и ответственном отношении к домашним животным.

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