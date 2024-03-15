При поддержке ТОАЗа реализован проект, направленный на социализацию бездомных животных

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При поддержке ТОАЗа реализован проект «Помогаем вместе», направленный на социализацию бездомных животных. Инициатива автономной некоммерческой организации «Центр оказания помощи бездомным животным «Маленький принц» получила грант от предприятия в рамках шестого этапа конкурса «Химия добра».

В рамках проекта ветеринарный кабинет в приюте для животных был оснащен специальным оборудованием, которое представляет собой отдельные боксы инфекционного стационара. Оно позволяет оказать полноценную квалифицированную помощь травмированным животным и избежать распространения заболеваний. В боксах предусмотрено освещение, инфракрасные полы с подогревом, вентиляция, а также система подключения дополнительного оборудования для проведения медицинских процедур.

После лечения и проведения карантинных мер животных стерилизуют, вакцинируют от бешенства и передают в новый дом. В качестве волонтеров специалисты Центра проводят в школах Тольятти «Уроки доброты», где рассказывают детям о бережном и ответственном отношении к домашним животным.