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Оператор билайн обеспечил новые российские интернет-сервисы сетевой инфраструктурой в Самаре и еще в 9 городах

20 марта 2023 16:15
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Это позволило сократить сетевые задержки до двух раз, тем самым улучшив качество потребления контента.

Оператор билайн предоставил сетевую инфраструктуру и оборудование для запуска новых и масштабирования существующих российских CDN и стриминговых сервисов, обеспечивающих доставку контента до конечных пользователей, взамен ушедших с рынка зарубежных игроков. Это позволило сократить сетевые задержки до двух раз, тем самым улучшив качество потребления контента.

Партнерами компании стали «РуГикс», «cdnnow!» и «Kinescope». билайн предоставил возможность вышеуказанным интернет-сервисам подключиться к сетевой инфраструктуре билайн и разместить оборудование на своих технологических площадках, что позволяет им максимально приблизиться к конечному потребителю. Также билайн позволил этим партнерам воспользоваться своей серверной инфраструктурой для запуска новых сервисов и помог осуществить географическое резервирование и распределенное подключение оборудования в городах по всей России.

Сергей Быков, Вице-президент по операторскому бизнесу билайна:

«Уход из России многих зарубежных игроков в сфере CDN и стриминга «расчистил поле» для альтернативных отечественных сервисов. Иностранные площадки в большинстве случаев перестали развивать свою инфраструктуру в РФ и работают на старых запасах, а некоторые и вовсе полностью прекратили работу. Суммарно на эти сервисы приходилось до 50% пользовательского трафика, теперь клиенты пробуют альтернативы. Мы рады наблюдать рост наших действующих отечественных партнеров и начинать работу с новыми. Независимо от масштаба бизнеса, всегда требуется надежное сетевое присоединение как можно ближе к пользователям — это необходимое условие для конкурирования с именитыми сервисами, а для клиентов билайна — неизменно качественный и быстрый интернет. Мы решили поддержать российские компании и предоставили свою сетевую инфраструктуру сервисам «РуГикс», «cdnnow!» и «Kinescope». Это позволит нам заменить решения западных компаний и одновременно помочь развитию отечественных продуктов».

«РуГикс» строит сеть доставки контента по модели маркетплейса облачных мощностей. Основной задачей компании является доставка интернет-трафика своих заказчиков до конечных потребителей через собственные и партнерские узлы раздачи. 

«cdnnow!» — платформа для обработки, защиты и доставки видео, аудио и статического контента по всему миру. Сервис предназначен для неограниченного количества пользователей по всему миру с сохранением максимальной скорости загрузки независимо от места нахождения как источника контента, так и его потребителя. 

«Kinescope» — российская видеоплатформа полного цикла, которая объединяет в облаке все для работы с видео (от видеохостинга до CDN и Live трансляций). Это альтернатива решениям корпоративного уровня от других западных вендоров. «Kinescope» имеет настраиваемый плеер с защитой от скачивания, в котором есть подробная аналитика и возможности лидогенерации.

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Фото:    freepik.com

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