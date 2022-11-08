ОДК-Кузнецов стал участником IV Карьерного форума Самарского политеха

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Самарское предприятие Объединенной двигателестроительной корпорации Ростеха – ОДК-Кузнецов – приняло участие в карьерном форуме, организованном Самарским государственным техническим университетом в Точке кипения вуза. На площадке форума собрались студенты и выпускники, а также представители промышленных партнеров вуза.

Традиционная «Ярмарка вакансий» стала частью карьерного форума в Самарском государственном техническом университете. Работники предприятия рассказали студентам о возможностях трудоустройства, прохождения практик и стажировок. Старшекурсники имели возможность заполнить анкеты соискателей и задать вопросы специалистам дирекции по персоналу ОДК-Кузнецов об условиях труда и карьерных перспективах.

«Мы рады принять участие в карьерном форуме Самарского политеха, для нас это возможность заинтересовать студентов и выпускников вуза работой на предприятии, рассказать о перспективах развития вместе с ОДК-Кузнецов. В связи с ростом производственной программы, внедрением современных технологий, а также разработкой новых продуктов и цифровизацией процессов, от проектирования до сборки двигателей, нам необходимы квалифицированные технологи, металлурги, сварщики, специалисты в сфере информационных технологий. Именно по этим направлениям подготовки специалистов мы сотрудничаем с Самарским политехом и реализуем несколько образовательных проектов. Один из них – программа целевого обучения «Инженерный старт», в рамках которой в этом году начали обучение 15 студентов»,- отметила директор по персоналу ПАО «ОДК-Кузнецов» Ольга Красавина.

Работой площадок предприятий-работодателей была представлена вторая часть форума. В ходе интерактива наставники Точки кипения ОДК-Кузнецов провели для студентов старших курсов деловую игру «Рационализаторство и изобретательство».

«Карьерный форум – традиционное ежегодное мероприятие, которое вызывает большой интерес и со стороны студентов, и со стороны компаний. Для студентов старших курсов сейчас стоит вопрос, с какой компанией связать свое будущее, так и для всех компаний важным является вопрос подбора кадров. На ярмарке можно пообщаться без посредников, заинтересовать ребят работой в своих компаниях», - сказал проректор по интеграционным проектам Самарского государственного технического университета Антон Еремин.

ПАО «ОДК-Кузнецов» и Самарский государственный технический университет с 2021 года реализуют совместный проект целевой подготовки инженерный кадров «Инженерный старт». Программа реализуется в рамках соглашения между предприятием и вузом. 15 студентов целевого направления обучаются на факультете машиностроения, металлургии и транспорта Самарского политеха по программе ОДК-Кузнецов. Образовательная траектория будущих инженеров-технологов разработана с учетом современных профессиональных стандартов и специфики работы производства, серийно изготавливающего уникальную продукцию и разрабатывающего перспективные изделия. Будущие технологи получают дополнительную стипендию от ОДК-Кузнецов в размере 10 тысяч рублей при условии хорошей и отличной успеваемости в вузе, пройдут производственную практику на заводе. Студентам гарантировано трудоустройство в подразделения ОДК-Кузнецов.

Фото: ОДК-Кузнецов