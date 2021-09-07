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9 сентября с 10:00 до 18:00 в ДК «Чайка» (поселок Управленческий, ул. Сергея Лазо, 21) «ОДК-Кузнецов» приглашает на ярмарку вакансий.

На сегодняшний день на предприятии работают свыше 10 тысяч человек. В первую очередь востребованы рабочие специальности (токари, фрезеровщики, шлифовщики, операторы станков), технологи и конструкторы, однако «ОДК-Кузнецов» имеет собственный учебный центр, где при желании можно обучиться практически любой из востребованных профессий и получить новую специальность, повысить квалификацию.

На ярмарке можно будет пообщаться с непосредственными руководителями – на встрече будут присутствовать рекруты от основных цехов и подразделений предприятия. Государственная компания гарантирует «белую» зарплату и социальные льготы, предусмотренные трудовым законодательством, а также коллективным договором.

По итогам собеседования соискатели получат пакет документов для оформления в штат завода. Телефон для справок: 8 (846) 312-70-44.

ПАО «ОДК-Кузнецов» - ведущее предприятие России по разработке и производству газотрубинныхавиационных и промышленных двигателей, жидкостных ракетных двигателей для космических ракет семейства «Союз».

Фото: «ОДК-Кузнецов»