«ОДК-Кузнецов» и Самарский университет заключили соглашение с первым студентом проекта «Крылья Ростеха»

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«ОДК-Кузнецов» (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Ростеха) и Самарский университет заключили соглашение с первым студентом проекта «Крылья Ростеха».

1 июля в Самарском национальном исследовательском университете им. С.П. Королева вуз и крупнейшее двигателестроительное предприятие региона «ОДК-Кузнецов» подписали договор с первым абитуриентом проекта «Крылья Ростеха» Виктором Саликовым. Выпускник окончил школу в селе Новокуровка Самарской области, и по результатам ЕГЭ набрал 244 балла по трем предметам. Виктор стал первым, кто подал документы на участие в программе. Отличные результаты экзаменов и высокий средний балл аттестата позволили ему стать участником образовательного проекта, в рамках которого студенты будут обучаться по специальной программе, ориентированной на новейшие стандарты в области двигателестроения: дисциплины и модули включают в себя углубленное изучение английского языка и IT-технологий.

В этом году «ОДК-Кузнецов» и Самарский университет впервые набирают группу «Крылья Ростеха». После прохождения установленных дополнительных испытаний (собеседование по иностранному языку и собеседование) станут известны имена всех 20 студентов целевого направления проекта.

«Мне всегда нравились инженерные специальности. С 5 класса я знал, что буду поступать в Самарский университет на специальность, связанную с авиацией. О наборе в проект «Крылья Ростеха» я узнал от классного руководителя. Здесь хорошая стипендия, поэтому можно сосредоточиться только на учебе, есть стажировка, плюс буду учить английский. Я захотел идти именно сюда. Чувствую гордость. Немножко страшно, но думаю, что у меня все получится!» - поделился первый студент проекта Виктор Саликов.

«Промышленность региона готова принимать квалифицированных молодых специалистов – в «ОДК-Кузнецов» интересной работы на многие годы вперед хватит как в производственном, так и в конструкторском направлении, - отметил управляющий директора ПАО «ОДК-Кузнецов» Алексей Соболев. – Производственная программа по газотурбинным двигателям растет, ОКБ предприятия работает над новыми проектами для авиации, совместно с Самарским университетом идет работа над перспективным двухвальным газогенератором, планируется провести НИР по разработке перспективного газогенератора для двигателя пятого поколения в классе тяги 18-24 т. Для реализации этих проектов завод обновляется: реализуются 15 проектов строительства, реконструкции и техперевооружения, в числе которых здание современного ОКБ».

29 июня проект «Крылья Ростеха» победил в номинации «Образование» в ежегодной программе «Лучшие социальные проекты России» - самого масштабного мероприятия страны в сфере корпоративной социальной ответственности. Проект номинирован на премию за внедрение подходов к отбору и подготовке кадров для авиационной промышленности России, которые позволят подготовить специалистов под конкретный запрос работодателя, удержать молодого инженера на производстве в регионах.