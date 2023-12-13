Я нашел ошибку
Главные новости:
В настоящее время уголовное дело вместе с утвержденным обвинительным заключением передано в Самарский областной суд.
Ирина Волк: В Самарской области перед судом предстанут обвиняемые в бандитизме, вымогательствах, разбоях, грабежах и незаконном хранении огнестрельного оружия
Специалисты рассказали абитуриентам о программах поддержки учащихся со стороны энергокомпании.
«Т Плюс» приняла участие в Дне открытых дверей СамГТУ
В Самаре ночью -14, -16°С, днем -9, -11°С. Местами гололедица.
14 декабря в Самарской области ночью местами небольшой снег, до -14°С
По словам врача, крахмалистые продукты (к ним относится картофель) разделяют на содержащие медленные и быстрые углеводы.
Диетолог: о негативных свойствах картофеля
На выставке будут представлены работы последних 5 лет. Это серия цветной графики фантастических образов Самары и ее обитателей.
В Самарском Историческом парке откроется выставка художницы Евгении Тарасовой «О Самаре и не только»
Врио заместителя министра – руководитель департамента правового и кадрового обеспечения Денис Бутолин посетил с рабочим визитом Жигулевскую больницу.
Минздрав региона продолжает контрольные выезды в лечебные учреждения 
Новокуйбышевский завод «Волгопромвентиляция» успешно поставляет свою продукцию в 59 субъектов Российской Федерации и пять стран СНГ.
Новокуйбышевский завод вошел в нацпроект «Производительность труда»
Мероприятие направлено на профилактику коррупционных преступлений, формирование активной гражданской позиции у молодого поколения и повышение правовой грамотности.
Самарские транспортные полицейские и общественники встретились с учащимися транспортного колледжа
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 90.22
-0.76
EUR 97.4
-0.68
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарские транспортные полицейские и общественники встретились с учащимися транспортного колледжа
Представленные на выставке «Россия» достижения вызывают гордость у 97% посетителей
В Самаре этой зимой будут работать 128 катков
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Новокуйбышевский завод вошел в нацпроект «Производительность труда»

13 декабря 2023 15:10
120
Новокуйбышевский завод «Волгопромвентиляция» успешно поставляет свою продукцию в 59 субъектов Российской Федерации и пять стран СНГ.

Первый этап внедрения инструментов бережливого производства в рамках национального проекта «Производительность труда» стартовал на Новокуйбышевском заводе вентиляционных заготовок «Волгопромвентиляция» (НЗВЗ «Волгопромвентиляция»). Рост производительности труда на местных предприятиях в зоне особого внимания команды Губернатора и Правительства региона, так как это важный показатель создания благоприятной экономической и социальной среды.

Национальный проект «Производительность труда», инициирован Президентом РФ Владимиром Путиным.  На сегодня 166 предприятий Самарской области стали активными участниками национального проекта и внедряют принципы бережливого производства.

На днях стало известно, что Самарская область вошла в группу лидеров по итогам реализации НП «Производительность труда» в Российской Федерации.

 Специалисты Регионального центра компетенций в сфере производительности труда Самарской области (РЦК) помогают бизнесу эффективнее использовать внутренние ресурсы, обеспечивать полную загрузку оборудования, оптимизировать перемещения продукции, материалов и логистику в целом.

Новокуйбышевский завод «Волгопромвентиляция» успешно поставляет свою продукцию в 59 субъектов Российской Федерации и пять стран СНГ.

«Стать более гибким, клиентоориентированным, выполнять в срок и в нужном объеме для каждого заказчика обязательства», - так говорит о цели участия завода в национальном проекте начальник производства Сергей Богданов.

В рамках соглашения с РЦК предприятие внедрит лучшие практики, что еще больше усилит стабильность работы и конкурентоспособность продукции.

«Что такое повышение производительности – это, по большому счету, эволюционное развитие человечества. Человек всегда стремился при меньших затратах получать больше продуктов и товаров, - рассказывает директор ЗАО НЗВЗ «Волгопромвентиляция» Дмитрий Федотенков. - Очень важно быть участником национального проекта. Ведь все национальные проекты направлены на развитие нашей страны. Чем больше мы будем внедрять инструменты бережливого производства, тем устойчивее будет экономика региона и России в целом».

Компания завершила обучение рабочей группы основным методикам бережливого производства. Программа включала в себя ряд тренингов, направленных на изменение мышления сотрудников и мотивацию персонала на непрерывные улучшения производственных процессов, в которых они задействованы.

В настоящий момент на производстве идет процесс диагностики. Специалисты РЦК помогают выявить потери и проблемные участки.

 «Сегодня у нас уже по факту начинается практика. То есть мы работаем с конкретной планировкой данного предприятия, работаем с конкретным потоком», - комментирует руководитель проектов РЦК Илья Арискин.

Региональный центр компетенций продолжает работу по реализации национального проекта «Производительность труда» на предприятиях Самарской области.  Большое внимание вопросам повышения производительности труда уделяет Глава региона Дмитрий Азаров поскольку форсированное внедрение инструментов бережливого производства выгодно как производителям, так и государству, а в конечном итоге способствует повышению уровня жизни людей.

 

Фото Регионального центра компетенций в сфере производительности труда Самарской области (РЦК)

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
СНТ Красноглинского района Самары подключают к электричеству.
13 декабря 2023  14:35
Дмитрий Азаров поручил до конца года обеспечить резервные подключения электроэнергии к СНТ в Самаре
186
Представленные на выставке «Россия» достижения вызывают гордость у 97% посетителей
13 декабря 2023  13:21
Представленные на выставке «Россия» достижения вызывают гордость у 97% посетителей
193
Скоро в Самаре появится еще одна остановка
13 декабря 2023  12:57
Скоро в Самаре появится еще одна остановка
189
15 декабря в Самаре начнут работать «елочные базары»
13 декабря 2023  10:24
15 декабря в Самаре откроются «елочные базары»
204
В День Конституции в Самарской области подвели предварительные итоги Года педагога и наставника.
12 декабря 2023  19:07
Губернатор Дмитрий Азаров вручил награды педагогам региона
479
Весь список