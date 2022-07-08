Новикомбанк, опорный банк Ростеха, открыл новый офис в Самаре

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Новикомбанк, опорный банк Ростеха, открыл новый дополнительный офис в Самаре. Офис расположен у проходной ключевого партнера банка - самарского предприятия «ОДК-Кузнецов» Объединенной двигателестроительной корпорации Ростеха. Теперь работники двигателестроительного предприятия в удобное для них время смогут получить консультацию и полный набор розничных продуктов банка.

В ходе церемонии открытия символическую ленточку перерезали управляющий допофиса в г. Самара АО АКБ «Новикомбанк» Игорь Егоров и заместитель управляющего директора ПАО «ОДК-Кузнецов» по развитию Павел Бехер. Первыми посетителями нового офиса стали работники двигателестроительного предприятия.

«Присутствие банка в Самаре обусловлено интересами наших корпоративных клиентов. «ОДК-Кузнецов» является нашим ключевым партнером. Многие работники уже воспользовались нашими льготными потребительскими и ипотечными кредитами, возможностью рефинансирования действующих кредитов. Открытие нового допофиса позволяет сделать и корпоративное, и розничное обслуживание наших клиентов доступным и комфортным», - заявил управляющий допофиса в г. Самара АО АКБ «Новикомбанк» Игорь Егоров.

«Сегодня большая часть работников «ОДК-Кузнецов» получают заработную плату и социальные выплаты на карты Новикомбанка, эта цифра непрерывно растет. Помимо участия в зарплатном проекте банк поддерживает наши проекты по развитию производства и инфраструктуры, цифровизации предприятия. Открытие нового допофиса придаст нашему сотрудничеству новый импульс», - отметил заместитель управляющего директора ПАО «ОДК-Кузнецов» по развитию Павел Бехер.

Новикомбанк предлагает своим клиентам — сотрудникам компаний-партнеров — полную линейку розничных продуктов и услуг. Это кредитование на специальных льготных условиях (ипотека, потребительские кредиты, кредитные карты), вклады, платежные инструменты (бесконтактные платежи, безопасные платежи в сети Интернет, мгновенные P2P-переводы, прием платежей за услуги), дистанционные сервисы и услуги (интернет-банк и мобильное приложение), программы лояльности (cash-back и бонусные баллы) и многое другое.

Дополнительный офис расположен по адресу: г. Самара, Заводское шоссе, 29, сообщает пресс-служба «ОДК-Кузнецов».

Фото: пресс-служба «ОДК-Кузнецов»