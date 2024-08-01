Начальник Самарской таможни провел личный прием граждан в Ульяновской области

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В приемной Президента Российской Федерации в Ульяновской области начальник Самарской таможни Александр Архипов и его заместитель Максим Шубин в рамках личного приема граждан встретились с представителями ведущих российских автопроизводителей Ульяновской области.

Участники внешнеэкономической деятельности обсудили с руководством таможни вопросы расширения внешнеэкономической деятельности в рамках инвестиционных проектов, а также вопросы поддержи государства в области развития высокотехнологичных производств автомобилей.

«Несмотря на беспрецедентное санкционное давление недружественных стран отечественные предприятия активно ведут внешнеэкономическую деятельность. Снижение административной нагрузки на бизнес и расширение комплекса мер поддержки предпринимателей – одно из приоритетных направлений в сфере развития экономики. Мы всегда готовы оказать необходимое содействие в решении возникающих вопросов», - отметил Александр Архипов, сообщает пресс-служба Самарской таможни.

Фото предоставлено пресс-службой Самарской таможни