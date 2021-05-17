На вокзале Самара пройдет масштабная выставка современной железнодорожной техники

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20 мая в Самаре Куйбышевская железная дорога и АО «Издательский дом «Гудок» проводят крупнейшую транспортно-логистическую конференцию PRO//Движение.Поволжье. В ней примут участие ключевые игроки рынка грузовых перевозок, логистики и терминально-складского комплекса, руководство ОАО «РЖД» и представители органов власти. Центральная тема конференции – развитие железнодорожной логистики в регионах Поволжья.

В рамках форума на вокзальном комплексе Самара с 10.00 до 18.00 пройдет ряд тематических выставок и мероприятий для всех желающих.

Так, на первой платформе будут представлены образцы грузовой техники и подвижного состава, включая контейнеры с флекси-танком, лайнер-бэгом, Hard top, экологическая лаборатория и многое другое.

Любители путешествовать поездом смогут оценить интерьер вагона СВ фирменного поезда №9/10 «Жигули», разработанный совместно с Самарским областным художественным музеем, и посетить современный двухэтажный вагон-ресторан.

На фоне настоящего паровоза серии Л «Лебедянка» будет проходить фотосессия для участия в фотоконкурсе, где главным призом станет путешествие на ретропоезде на фестиваль музыки и искусств «Тремоло».

На пригородной площадке вокзала будет выставлена современная техника на автомобильном ходу, среди которой погрузчики, специальные грузовые автомобили, седельный тягач с контейнером и другой автотранспорт.

Также на протяжении всего дня в здании вокзала будет работать фотовыставка, музей истории Куйбышевской железной дороги, смотровая площадка (место сбора: третий этаж железнодорожного вокзала, у входа в панорамный лифт), а для детей будет организован квест.

Фото: company.rzd.ru