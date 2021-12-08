На МКС начал работу корпункт ТАСС

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Информационное агентство ТАСС первым из мировых СМИ начало работу на борту Международной космической станции (МКС), открыв свое представительство на орбите. Агентство будет рассказывать о жизни и работе на станции. Прочитать новости, а также посмотреть фотографии и видео можно будет на информационных ресурсах ТАСС.

Первым специальным корреспондентом в космосе стал космонавт Александр Мисуркин, он прибыл на станцию на пилотируемом корабле "Союз МС-20" вместе с японским миллиардером Юсаку Маэдзавой и его помощником по бизнесу Ёдзо Хирано.

С борта МКС Мисуркин будет рассказывать о различных экспериментах и испытаниях, проводимых на станции.

В 16 странах, а теперь и на орбите, корреспонденты ТАСС - единственные представители российских СМИ.

Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС