На Днях инноватора в Самаре, Тольятти и Сызрани расскажут о мерах поддержки предпринимателей

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С 22 по 27 апреля в Самаре, Тольятти и Сызрани пройдут Дни инноватора. Каждый день будет насыщен концентрированной информацией о том, как получить поддержку для развития своего бизнеса.

Многие предприниматели не пользуются мерами государственной поддержки, потому что не знают об их существовании, либо уверены, что получить их нереально. Цикл деловых мероприятий «День инноватора» направлен на то, чтобы разбить эти стереотипы. Эксперты расскажут о действующих программах региональной и федеральной поддержки технологических предпринимателей, стартапов (в том числе студенческих), производственных предприятий, инжиниринговых организаций, IT-компаний.

Никакой воды – только практические рекомендации специалистов и пошаговые инструкции от тех, кто уже воспользовался льготами, выиграл грант, нашёл индустриальных партнёров. Участники получат информацию о конкурсах Фонда «Сколково», Фонда содействия инновациям, Агентства по технологическому развитию, Российского фонда развития информационных технологий, Инновационного фонда Самарской области, а также узнают, что даёт стартапу статус резидента технопарка «Жигулёвская долина» и как его получить. Участие в Днях инноватора бесплатное.

Программа и регистрация – на сайте dolinatlt.ru:

– 22 и 24 апреля – Самара, Молодогвардейская ул., 211, «Мой бизнес»;

– 26 апреля – Сызрань, ул. Советская, 45, Филиал ФГБОУ ВО СамГТУ в г. Сызрани;

– 27 апреля – Тольятти, Южное шоссе, 165, «Жигулёвская долина».

Организаторами выступают Министерство экономического развития и инвестиций Самарской области и ГАУ «ЦИК СО» – управляющая компания технопарка в сфере высоких технологий «Жигулёвская долина».

Регистрируйтесь, выбирайте подходящие меры поддержки, развивайте свой проект, сообщает пресс-служба технопарка «Жигулёвская долина».

Фото: пресс-служба технопарка «Жигулёвская долина»