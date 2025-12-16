МТС накрыла сетью 4G район, где по легенде Степан Разин спрятал свой клад

Я нашел ошибку
Главные новости:
«Рисунки на стекле» – так называется концерт, на котором юные музыканты и исполнительские коллективы ДМШ им. Г.В. Беляева – струнный оркестр «Парафраз» и хор «Капель» – исполнят произведения Галины Разбаевой.
СОУНБ: встреча с хоровой и фортепианной музыкой известного самарского композитора Галины Разбаевой
Он пройдет с 29 января по 1 февраля на территории спортивной школы «Чайка» и станет первым мероприятием новой серии стартов 2026 года в Самаре.
Открыта регистрация на XII Самарский лыжный фестиваль «Сокольи Горы» 2026
Наша команда, которая выступила под национальным флагом, заняла первое общекомандное место.
Пятеро спортсменов из Самарской области - медалисты первенства Европы по муайтай
К программе по внедрению бережливых технологий присоединились ООО ТД «Реметалл» (г. Самара) и ЗАО «Химсинтез» (г. Чапаевск).
Два ведущих промпредприятия региона присоединились к федеральному проекту «Производительность труда»
По подозрению в покушении на незаконный сбыт наркотических средств задержаны два безработных местных жителя.
В Тольятти ликвидирована нарколаборатория по производству синтетических наркотиков
В Самарской области планируют увеличить поддержку для молодых специалистов АПК
В Самарской области планируют увеличить поддержку для молодых специалистов АПК
Вячеслав Федорищев и Марина Сидухина вручили медаль «За проявленное мужество» дочери участника СВО из Самарской области
Вячеслав Федорищев и Марина Сидухина вручили медаль «За проявленное мужество» дочери участника СВО из Самарской области
В Самаре пройдет инклюзивный бал, получивший название «Большая Рождественская сказка»
В Самаре пройдет инклюзивный бал, получивший название «Большая Рождественская сказка»
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 79.45
-0.28
EUR 93.23
-0.33
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре пройдет инклюзивный бал, получивший название «Большая Рождественская сказка»
Детская картинная галерея приглашает на открытие выставки «Святки, прялки да колядки»
Джедаи на почтовой службе: в Самаре откроется выставка марок с персонажами культовых киносаг
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Электронные устройства Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

МТС накрыла сетью 4G район, где по легенде Степан Разин спрятал свой клад

191
МТС накрыла сетью 4G район, где по легенде Степан Разин спрятал свой клад

Цифровая экосистема МТС завершила строительство сети 4G в Похвистневском районе. Новые базовые станции выведены в эфир еще в 11 малых населенных пунктах, где совокупно проживает около 6000 человек.

Похвистневский район известен своими природными местами. Главная местная достопримечательность – гора Копейка недалеко от города Похвистнево. По легендам именно здесь, в одной из пещер, спрятал свой клад Степан Разин. Высота горы – 250 метров над уровнем моря, на склонах Копейки растет множество уникальных растений, которые встречаются в Самарской области только здесь.

«Мы продолжаем активно развивать и обновлять сеть в небольших населенных пунктах Самарской области. Это социально-значимое направление нашей работы, ведь связь нужна для того, чтобы вызвать врача или связаться со службой спасения, узнать расписание автобусов или оформить пособия. Для нас важно, чтобы люди чувствовали себя комфортно, несмотря на удаленность локаций, могли пользоваться современными цифровыми сервисами, как и жители больших городов», — отметил директор филиала МТС в Самарской области Александр Меламед.

Масштабные работы на телеком-оборудовании были проведены в селах Северный Ключ, Сосновка, Ахрат, Исаково, Стюхино, Султангулово, Нижнеаверкино, Староганькино, Малое Ибряйкино и в поселке Октябрьский. Устойчивая голосовая связь и высокоскоростной интернет от МТС охватывает все перечисленные населенные пункты, обеспечивая сигнал приема во всех ключевых социальных объектах: школах, фельдшерско-акушерских пунктах, библиотеках и сельских клубах. Сельские жители могут дистанционно учиться и работать, получать социальные услуги и оформлять пособия, пользоваться цифровыми сервисами и банковскими приложениями. Кроме того, наличие сети 4G делает доступной современную технологию голосовой связи VoLTE, которая значительно улучшает качество звука и скорость дозвона.

 

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самаре восстановили движение трамваев на Демократической и Ташкентской
16 декабря 2025  12:46
В Самаре восстановили движение трамваев на Демократической и Ташкентской
213
В Самаре на улицы города вышел «Интерактивный трамвай»
16 декабря 2025  11:55
В Самаре на улицы города вышел «Интерактивный трамвай»
185
Программа праздничных новогодних мероприятий сформирована в Самаре
16 декабря 2025  11:34
Программа праздничных новогодних мероприятий сформирована в Самаре
185
Всего 15 декабря на улицах Самары работали 368 человек и 370 единиц спецтехники
16 декабря 2025  09:44
Всего 15 декабря на улицах Самары работали 368 человек и 370 единиц спецтехники
216
Ноутбук, смарт-часы, принтер: Вячеслав Федорищев снял детские открытки с «Елки желаний»
16 декабря 2025  09:30
Ноутбук, смарт-часы, принтер: Вячеслав Федорищев снял детские открытки с «Елки желаний»
212
Весь список