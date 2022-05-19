McDonald's назвал покупателя бизнеса в России

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Американская компания McDonald's сообщила, что продаст свой российский бизнес текущему лицензиату Александру Говору, передает ТАСС.

"Сегодня компания объявляет о заключении сделки по продаже российских активов Александру Говору - партнеру-франчайзи McDonald's. По условиям сделки господин Говор приобретает все ресторанное портфолио сети и в дальнейшем будет развивать его под новым брендом", - говорится в распространенном в четверг пресс-релизе компании.

Как подчеркнули в пресс-службе компании, "Говор является партнером McDonald's с 2015 года, в Сибири работает 25 предприятий, открытых им по франшизе".

Согласно пресс-релизу, соглашение о продаже активов McDonald's "требует согласования определенных условий, включая одобрение регулирующих органов".

"Ожидается, что все необходимые стадии согласования будут завершены в ближайшие недели", - отметили в компании.

Как отмечается в заявлении, все сотрудники сохранят рабочие места "на эквивалентных условиях в течение как минимум двух лет". Кроме того, покупатель согласился "финансировать заработную плату корпоративных сотрудников, которые работают в 45 регионах страны, до закрытия сделки", а также взял на себя выполнение обязательств "перед поставщиками, арендодателями и коммунальными службами".

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС