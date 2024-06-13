Куйбышевская железная дорога готова к работе в условиях сильной жары

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Сотрудники магистрали усилили работу по соблюдению безопасности и санитарно-эпидемиологических норм на железнодорожной инфраструктуре в связи с жаркой погодой, установившейся на полигоне Куйбышевской железной дороги.

В связи с высокими температурами в регионах установлен особый контроль за состоянием железнодорожного полотна и обеспечением безопасности движения поездов. В жаркое время опытные монтеры пути, бригадиры и дорожные мастера проводят дополнительные осмотры участков. Руководители дистанций пути в период максимальных температур проводят осмотр, сопровождая поезда в кабинах машинистов. Действуют посты безопасности, на которых каждый час фиксируется температура рельсов, а данные передаются в диспетчерский центр управления содержанием инфраструктуры ОАО «РЖД». Организовано круглосуточное дежурство аварийных бригад.

На Куйбышевской железной дороге во время путевых работ применяется ряд мер по защите сотрудников от влияния высоких температур. Все путейцы, работающие на открытом воздухе, снабжаются спецодеждой, головными уборами и питьевой водой. Плановые ремонтные работы переносятся с дневных на ночные и ранние утренние часы.

Постоянный контроль за состоянием пути позволяет обеспечивать безопасность и бесперебойность движения поездов, а также анализировать изменения состояния пути и на основании проведенного анализа планировать работы по его ремонту и текущему содержанию.

Фото предоставлено пресс-службой КбшЖД