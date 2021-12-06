КбшЖД: временно ограничено движение через ж/д переезд в районе поселка Зубчаниновка

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В связи с проведением ремонтных работ на участке Смышляевка – Безымянка будет затруднено движение автотранспорта через железнодорожный переезд 1115 км в районе поселка Зубчаниновка.

В целях обеспечения безопасного движения автомобильного и железнодорожного транспорта временно приостановлена работа железнодорожного переезда 7 декабря с 09:00 до 17:00 и 8 декабря с 09:00 до 17:00 (время местное). Пропуск автотранспорта будет осуществляться в одностороннем порядке.

Куйбышевская железная дорога просит всех автомобилистов при планировании маршрута следования учитывать данные обстоятельства, планировать свою поездку заранее и использовать объездные пути.

Фото: am.tsargrad.tv