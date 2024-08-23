Канал контрабанды сибутрамина под видом средства для похудения пресекли самарские таможенники

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Сотрудники Самарской таможни совместно с Главным управлением по борьбе с контрабандой ФТС России, Центральной оперативной таможней и Пограничным управлением ФСБ России по Оренбургской области изъяли крупную партию сибутрамина. Более 91 кг сильнодействующего вещества перемещали под видом средства для похудения.

Капсулы были расфасованы в блистеры, пластмассовые банки, жестяные коробки. Партию пытались ввезти из стран Центральной Азии через автомобильный пункт пропуска Оренбургской области.

Поставка стала уже вторым траншем в рамках одного канала контрабанды: первый пресекли в конце 2023 года. Тогда в страну незаконно ввозили 114 кг сибутрамина.

Возбуждено два уголовных дела по п. «в» ч. 2 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда сильнодействующих веществ группой лиц по предварительному сговору). Задержан организатор поставки, которому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Совершенное деяние наказывается лишением свободы до 10 лет со штрафом до одного миллиона рублей, сообщает пресс-служба Самарской таможни.

Фото: пресс-служба ФТС России