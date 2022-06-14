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Голосовой помощник Маруся от VK теперь умеет звонить и писать СМС контактам из адресной книги смартфона. Эти возможности будут полезны, когда заняты руки или нельзя отвлекаться на посторонние действия, например, во время готовки или за рулем.

Опции работают в приложении Маруси для Android и iOS*. Достаточно назвать имя абонента и сказать, что Маруся должна сделать: позвонить или написать ему. В первом случае она откроет окно набора номера, во втором – введет надиктованный текст и добавит его в приложение для отправки СМС. После этого нужно будет подтвердить набор номера или отправку сообщения нажатием соответствующей кнопки. Это позволяет избежать случайных вызовов и СМС.

Новые возможности Маруси помогут пользователям совершать звонки и отправлять СМС в любых ситуациях – даже когда заняты руки или нельзя отвлекаться. Марусю можно попросить позвонить другу, стоя в пробке, или в управляющую компанию, если вдруг прорвало трубу и приходится устранять последствия потопа. Можно в СМС попросить у мамы совета, когда готовишь блюдо по ее фирменному рецепту. Или поинтересоваться у друга, долго ли еще его ждать, когда на улице не хочется надолго доставать смартфон.

Кроме того, Маруся знает номера телефонов всех экстренных служб: скорой помощи, пожарной охраны, аварийной службы газа и других. Голосового помощника можно попросить позвонить им, даже если этих номеров нет в записной книжке.