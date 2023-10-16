Фабрике "Красный Октябрь" выдали первый в России халяльный сертификат на шоколад "Аленка"

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Фабрике "Красный Октябрь" выдали первый в России халяльный сертификат, сообщило Роскачество, передает РИА Новости.

"Крупнейший кондитерский холдинг России "Объединенные кондитеры" получил в органе по сертификации "Роскачество — Халяль" сертификат Халяль на часть продукции фабрики "Красный Октябрь". Соответствующий сертификат стал первым в нашей стране, внесенным в федеральную государственную информационную систему Росаккредитации", — говорится в пресс-релизе.

Сертификат выдали на серийное производство конфет "Аленка", "Грильяжные", "Козиначки с солью", "Птичье молоко", шоколада "Аленка", горький "Бабаевский", "Элитный" и другую продукцию.

Знак подтверждает соответствие всем требованиям и стандартам халяль, а также качество продукции. В частности, такие сладости не должны содержать желатин, кармин и некоторые другие пищевые добавки.

Фото: freepik.com