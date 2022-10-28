Дополнительные Ласточки назначены в ноябре в связи с празднованием Дня народного единства

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С 4 по 6 ноября установлено следующее расписание для скорых пригородных поездов «Ласточка» по маршруту Самара – Сызрань-1:

– 4 ноября Самара (отпр. 07:03) – Сызрань-1 (приб. 08:57);

– 4,5,6 ноября Сызрань-1 (отпр. 09:12) – Самара (приб. 10:59);

– 4,5 ноября Самара (отпр. 18:30) – Сызрань-1 (приб. 20:11):

– 6 ноября Самара (отпр. 16:13) – Сызрань-1 (приб. 17:48);

– 6 ноября Сызрань-1 (отпр. 18:00) – Самара (приб. 19:53).

Время отправления и прибытия поездов указано местное.

Также вносятся изменения в график движения пригородных поездов по Самарской области:

– 3 ноября 2022 года поезда будут курсировать по рабочему дню пятница;

– 4,5 ноября 2022 года – по выходному дню суббота;

– 6 ноября 2022 года – по выходному дню воскресенье;

– 7 ноября 2022 года – по рабочему дню понедельник.

Просим пассажиров внимательно следить за расписанием. Информация о последних изменениях в расписании движения, отмене и назначении поездов размещена на информационных стендах, станциях и вокзалах в зоне ответственности АО «Самарская ППК», на официальном сайте компании и в мобильном приложении «РЖД пассажирам», сообщает пресс-служба КбшЖД.

Фото: пресс-служба КбшЖД