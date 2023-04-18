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"Чижик" прилетел в Самару: в областном центре открылся новый дискаунтер

18 апреля 2023 19:37
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"Чижик" прилетел в Самару: в областном центре открылся новый дискаунтер

Покупателям обещают низкие цены за высокое качество.

В Самарскую области пришел новый «жесткий дискаунтер», "Чижик" от X5 Group. Во вторник, 18 апреля открылись два магазина в Самаре по адресу ул. Георгия Дмитрова, 4 и ул. Советской Армии, 17, а также три магазина в Тольятти по адресу ул. 40 лет Победы, 5, ул. Ларина, 63 и ул. Голосова, 75.

По мнению экспертов, сейчас покупатели все чаще предпочитают формат "у дома" с доступными товарами и узким ассортиментом для быстрых покупок, нежели большие гипермаркеты. "Чижик" соответствует трендам: в магазине упрощены бизнес-процессы и выкладка товара, ведется постоянная работа со снижением расходов - это позволяет устанавливать доступные цены.

Корреспондент НИА Самара побывал на открытии магазина на Советской Армии. С порога приятное впечатление: здесь просторно и чисто. Проще - не значит хуже!

Люди с любопытством заглядывают в магазин, привлеченные новой вывеской, и в итоге оказываются на кассе с полными корзинами.

Ассортимент намеренно небольшой, представлены только товары, покрывающие основные потребности покупателей. Несмотря на это, выбор у посетителей есть: на полках порядка 750 наименований продукции, более 400 из которых — собственные торговые марки, уже зарекомендовавшие себя. В их число входят бренды «Светаево», «Вернер», «Щедрый Год», «Greenola», «Axl», «Tafo» и другие. Большая доля СТМ  позволяет полностью контролировать качество товара, попадающего на полку, а также снижать цену за счет больших объемов закупки.

Еженедельно в одном из залов, в зоне "Надо успеть" выставляются "горячие новинки" - товары для дома, сада и прочие, которые могут вызвать особенный интерес посетителей. Сегодня в числе таких товаров, к примеру, подушки и электрогрильница по самым низким ценам.

Одна из "фишек" магазина - товар на полках располагается в специальных больших коробах. Таким образом упрощается труд сотрудников и поддерживается порядок. Овощи тоже размещены удобно - в выкатных ящиках.

Как рассказал региональный директор «Чижика» Виталий Рамазанов, в сети действует жесткий контроль качества – все товары проходят тщательную проверку перед тем, как попасть в магазин. "Чижик" - магазин для людей, ценящих время и экономию, но не готовых идти на компромисс по качеству", - уверен он. Отдельно Виталий Рамазанов отметил скорость работы кассиров, и журналисты сами убедились в том, что это правда: несмотря на поток посетителей и большое количество товара у них, очередей не возникает.

Самарская область стала десятым регионом для торговой сети. До конца года «Чижик» планирует открыть еще 55 объектов в Самаре, Ульяновске и Тольятти. В 2023 году сеть создаст порядка 180 новых рабочих мест для жителей региона.

Фото: Дильдина Светлана

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Теги: Фоторепортажи
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