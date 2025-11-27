Более 270 км пути отремонтировано на КбшЖД с начала ремонтно-путевой кампании

В ходе ремонтно-путевой кампании в 2025 году на Куйбышевской железной дороге отремонтировано более 270 км пути, уложено 110 комплектов стрелочных переводов.

Масштабные работы прошли на станциях и участках во всех регионах Куйбышевской железной дороги.

Самарская область: станция Рачейка, станция Сызрань, станция Новокуйбышевская, станция Кинель, перегоны Рачейка – Балашейка, Подбельская – Похвистнево, Мыльная – Безенчук, Сызрань Город – Кашпир.90% всех работ выполнялись по технологии «закрытого перегона», которая позволяет достичь высокой производительности, концентрировать ресурсы для выполнения ремонта в сжатые сроки и позволяет минимально влиять на график движения пассажирских и пригородных поездов.

Также на пике сезона в работах было задействовано 1100 человек. Всего в период ремонта эксплуатировалось около 120 единиц путевой техники и 115 автотракторной.

Отметим, что путеремонтная кампания направлена на обеспечение и поддержание высокого уровня безопасности движения и увеличение скорости для пассажирских и грузовых поездов.