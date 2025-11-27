Более 270 км пути отремонтировано на КбшЖД с начала ремонтно-путевой кампании

Я нашел ошибку
Главные новости:
Здесь каждый сможет познакомиться с историей и красотой матрешки — символа России, отражающего богатство традиций и мастерства народных мастеров.
В доме культуры села Мусорка открылся "Дом матрешки"
Гостями праздника стали более тысячи женщин и семей со всего региона. Особое внимание было уделено матерям, воспитавшим героев, чьи дети прославили наш регион, — военнослужащих, сотрудников МЧС, медиков, олимпийских и паралимпийских чемпионов.
В Самарской области состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Дню Матери
Уже возведены и в ближайшее время начнут работу новые ФАПы в селах Большая Ёга и Султангулово. В поселке Передовка новый медпункт планируется сдать в декабре.
Жители 5 населенных пунктов Похвистневского района будут получать медицинскую помощь в новых ФАПах
В Казани прошли XXIII всероссийские соревнования по боксу среди юниоров 17-18 лет.
Армен Рубенянц из Самарской области выиграл всероссийские соревнования по боксу
Маршевые двигатели первой и второй ступени РД-107А/РД-108А, произведенные ОДК-Кузнецов, отработали без замечаний.
Ракета-носитель «Союз-2.1а» с международным экипажем стартовала сегодня с космодрома Байконур
В рамках визита были переданы необходимые детские и взрослые вещи по сезону, игрушки, средства гигиены и моющие средства.
Специалисты самарского Роскадастра посетили центр социальной помощи женщинам «Ты – не одна»
В Самара без осадков, температура воздуха ночью 0, -2°С, днем +1, +3°С.
28 ноября в регионе ночью и утром туман, до +5°С
Цель партнеров – собрать 150 млн.рублей для оснащения всех региональных подразделений отряда «ЛизаАлерт» поисковыми летательными аппаратами.
Билайн запускает кампанию по сбору на оборудование для «ЛизаАлерт»: набираем высоту в спасении жизней
В Самарской области состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Дню Матери
В музее им. П.В. Алабина состоится уникальный праздник «Плиозавру 20 лет»
Глава Ленинского района Самары Елена Бондаренко проведет прямой эфир с жителями
Более 270 км пути отремонтировано на КбшЖД с начала ремонтно-путевой кампании

199
Более 270 км пути отремонтировано на КбшЖД с начала ремонтно-путевой кампании

В ходе ремонтно-путевой кампании в 2025 году на Куйбышевской железной дороге отремонтировано более 270 км пути, уложено 110 комплектов стрелочных переводов.

Масштабные работы прошли на станциях и участках во всех регионах Куйбышевской железной дороги.

Самарская область: станция Рачейка, станция Сызрань, станция Новокуйбышевская, станция Кинель, перегоны Рачейка – Балашейка, Подбельская – Похвистнево, Мыльная – Безенчук,  Сызрань Город – Кашпир.90% всех работ выполнялись по технологии «закрытого перегона», которая позволяет достичь высокой производительности, концентрировать ресурсы для выполнения ремонта в сжатые сроки и позволяет минимально влиять на график движения пассажирских и пригородных поездов.

Также на пике сезона в работах было задействовано 1100 человек. Всего в период ремонта эксплуатировалось около 120 единиц путевой техники и 115 автотракторной.

Отметим, что путеремонтная кампания направлена на обеспечение и поддержание высокого уровня безопасности движения и увеличение скорости для пассажирских и грузовых поездов.

 

