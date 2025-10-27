Я нашел ошибку
Банки в Самаре ужесточают условия снятия наличных денег
Самарская область вошла в ТОП-10 по количеству заявок на Премию «Россия – страна возможностей»
Самарский борец Оганес Асланян о проекте «Выбор сильных», патриотизме и пути к званию КМС
Госдума одобрила новый порядок штрафа за несообщение в военкомат о переезде
Россиян предупредили об опасностях для здоровья, подстерегающих в осенний период
В Крыму выступили против названия «новые» регионы
Самарцам осталось 5 дней для оплаты долгов за воду без пеней
Билайн запустил распродажу 11.11: скидки до 90% на смартфоны, гаджеты и другие устройства
Билайн запустил распродажу 11.11: скидки до 90% на смартфоны, гаджеты и другие устройства

27 октября 2025 12:22
125
ERID: 2VSb5xRGShw

В акции участвуют около 50 брендов

Билайн запускает ежегодную распродажу 11.11 — один из самых ожидаемых периодов осеннего шопинга. С 21 октября по 12 ноября 2025 года в интернет-магазине оператора доступны смартфоны, часы, наушники, колонки, аксессуары и другие устройства со скидками до 90%.

В акции участвуют более 50 мировых брендов, среди них: Samsung, Apple, Xiaomi, Realme, Infinix, Яндекс, JBL и другие производители. Снижение цены действует напрямую — без промокодов, условий по тарифам или обязательной покупки дополнительных услуг. Клиенты могут сразу увидеть финальную стоимость устройства на витрине интернет-магазина.

В распродаже участвуют как актуальные модели, так и популярные устройства прошлых сезонов, которые можно выгодно приобрести. В числе предложений — флагманские смартфоны, смарт-часы со встроенными функциями здоровья, беспроводные наушники с шумоподавлением, умные колонки и аксессуары.

На странице «Старт распродажи 11.11» в интернет-магазине Билайна товары можно сортировать по брендам, размеру скидки и категории. Количество устройств ограничено и может отличаться в зависимости от региона.

Реклама ПАО «ВымпелКом». Подробнее — на beeline.ru.

г. Москва, ОГРН 1027700166636

Источник изображения – пресс-служба Билайна.

В центре внимания
Заведующая Центральной городской библиотекой имени Крупской из Самары вышла в финал Всероссийского конкурса «Библиотекарь года – 2025»
27 октября 2025  10:35
292
Вячеслав Федорищев поздравил работников транспорта Самарской области с профессиональным праздником
26 октября 2025  10:40
632
«Крылья Советов» в Москве уступили ЦСКА
25 октября 2025  22:28
564
Ночью и утром 26 октября местами в Самарской области ожидается сильный туман
25 октября 2025  16:44
485
Глава Самары Иван Носков избран заместителем председателя Ассоциации городов Поволжья
25 октября 2025  10:54
588
