Безопасный старт школьного сезона: 5 советов от психолога билайн университета

Я нашел ошибку
Главные новости:
Глава региона Вячеслав Федорищев обозначил приоритеты развития Самарской области на ближайшие годы.
«В Программе развития региона отражены решения проблем, которые волнуют людей» -  глава области Вячеслав Федорищев обозначил основные направления работы
Возбуждено уголовное дело.
35-летний бухгалтер отдал мошенникам 500 тысяч рублей,которые откладывал на подарок супруге
В четырех школах города успешно действуют инженерно-технические классы ТОАЗа с углубленным изучением химии, физики и информатики.
«Тольяттиазот» поздравил школьников Тольятти с началом учебного года
Не следует заезжать в лес на автомобилях и мотоциклах - искры из глушителя могут вызвать пожар, особенно в сухом лесу с лишайниковым покровом.
С 6 по 11 сентября в большинстве районов губернии сохранится высокая пожароопасность лесов 4 класс
В завершении встречи юношам и девушкам пожелали быть настоящими патриотами своей Родины.
Полицейские и общественниками совместно с «Движением первых» вручили паспорта юным гражданам региона
В сети Интернет среди молодежи распространяется "мифическая" информация о заботе и красоте кожи, следуя которой можно существенно навредить здоровью.
Главный дерматовенеролог региона рассказал об опасности советов о здоровье кожи из непроверенных источников
Регион внедрит инновационную систему контроля безопасности и эффективности назначений лекарственных препаратов на основе доказательной медицины.
Министерство здравоохранения Самарской области заключило соглашение с компанией «Б3-Мед»
Среднесуточная численность движения по автомобильной дороге составляет более 7 тысяч автомобилей.
В губернии завершили ремонт дороги Похвистнево-Клявлино
Наверх
Самара  +20 °C, Тольятти  +19 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 88.93
0.32
EUR 98.07
0.26
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
7 сентября в самарском зоопарке отметят "Международный день журавля"
Концерт ко Дню города пройдет в Музее-галерее «Заварка»
8 сентября жители и гости города смогут принять участие в квест-викторине «Знай историю Самары!»
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Безопасный старт школьного сезона: 5 советов от психолога билайн университета

5 сентября 2024 13:21
182
Безопасный старт школьного сезона: 5 советов от психолога билайн университета

Erid 2VSb5yJuZ2Q

Безопасный старт школьного сезона: 5 советов от психолога билайн университета

Начало учебного года может быть не самым простым периодом в жизни школьника и его родителей. Настроиться на учебу после каникул и адаптироваться к режиму бывает сложно как для первоклассника, так и для подростка. О том, как помочь ребенку влиться в учебный процесс, рассказала психолог «билайн университета», член Ассоциации корпоративных психологов России Елена Кречко (психолог не является врачом, рекомендации носят общий характер). 

В начале школьного сезона одним из важных вопросов становится способность ребенка придерживаться расписания дня и самостоятельно обслуживать себя с минимальным контролем со стороны родителя. Этому навыку ребенок учится прежде всего в семье, поэтому важно оказать ему соответствующее доверие и поддержку для обучения самостоятельности.

Важно вместе с ребенком создать четкий график дня с учетом времени для учебы, отдыха, питания и сна. Совместная работа над графиком позволит ребенку лучше его запомнить, а самостоятельное следование плану будет развивать способность к самообслуживанию.