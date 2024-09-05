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Безопасный старт школьного сезона: 5 советов от психолога билайн университета

Начало учебного года может быть не самым простым периодом в жизни школьника и его родителей. Настроиться на учебу после каникул и адаптироваться к режиму бывает сложно как для первоклассника, так и для подростка. О том, как помочь ребенку влиться в учебный процесс, рассказала психолог «билайн университета», член Ассоциации корпоративных психологов России Елена Кречко (психолог не является врачом, рекомендации носят общий характер).

В начале школьного сезона одним из важных вопросов становится способность ребенка придерживаться расписания дня и самостоятельно обслуживать себя с минимальным контролем со стороны родителя. Этому навыку ребенок учится прежде всего в семье, поэтому важно оказать ему соответствующее доверие и поддержку для обучения самостоятельности.

Важно вместе с ребенком создать четкий график дня с учетом времени для учебы, отдыха, питания и сна. Совместная работа над графиком позволит ребенку лучше его запомнить, а самостоятельное следование плану будет развивать способность к самообслуживанию.