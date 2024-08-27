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Безопасность в лесу: 5 правил для грибников от билайн и «ЛизаАлерт»

27 августа 2024 13:34
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Безопасность в лесу: 5 правил для грибников от билайн и «ЛизаАлерт»

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Начался грибной сезон, а с ним - поиск людей, заблудившихся в лесу. Ежегодно в этот период увеличивается количество обращений в поисковые отряды: в прошлом году число заявок на поиск пропавших людей за август-сентябрь выросло на 32% относительно мая-июня. билайн, признанный ComNews самым безопасным оператором*, совместно с поисковым отрядом «ЛизаАлерт» подготовил чек-лист для наиболее безопасного посещения леса.

 

Как подготовиться 

Оператор билайн уже более 10 лет является ключевым партнером поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт», предоставляя ему технологическую поддержку и свои новейшие разработки для поиска пропавших людей. С развитием сетей сотовой связи за прошедшие десятилетия сбор урожая в лесах стал безопаснее, однако при походе в лес не стоит рассчитывать только на возможность навигации с помощью смартфона. 

На открытых пространствах связь распространяется на большое расстояние от вышки, но в лесу деревья могут мешать сигналу. Даже если вы опытный грибник, при подготовке стоит исходить из того, что лес – место повышенной опасности, и к его посещению стоит хорошо подготовиться.

 

  1. Изучить карту местности, в которой планируете искать грибы, и определить ориентиры. Оптимально, если вы сами можете описать свой маршрут как «лес возле села Н., вход у заправки, планирую двигаться на юго-восток».

  2. Рассказать о своём маршруте близким. Сообщите, куда направляетесь и во сколько планируете вернуться. Можно отправить геометку в мессенджере или координаты из приложения с навигацией. Это позволит оперативно обратиться за помощью, если вы не вернетесь к обозначенному времени.

  3. Одеться в яркую, соответствующую погоде одежду. Предпочтение отдавайте многослойной одежде, которая может защитить от холода, царапин и насекомых.   Добавьте на одежду светоотражающие элементы или купите сигнальный жилет на ближайшей заправке. Важно: нельзя надевать в лес камуфляжные вещи или одежду темных цветов.

 

Что взять с собой

Даже если вы предпочитаете идти налегке и отправляетесь в лес всего на пару часов, с собой всё равно должен быть необходимый минимум:

  1. Полностью заряженный мобильный телефон со скачанной картой местности. По возможности, стоит взять портативное зарядное устройство. При этом телефон рекомендуется перевести в режим экономии энергии.

  2. Воду и пищу. Даже если вы планируете идти всего на пару часов, стоит положить с собой хотя бы небольшой перекус, например, шоколадный батончик.

  3. Компас, свисток, фонарик, цветной дождевик. Эти предметы могут и не пригодиться, но они должны быть с собой. 

  4. Зажигалку или спички. Они позволят развести огонь в случае необходимости.

  5. Инструменты для сбора грибов: нож, емкости для сбора, грибной атлас при необходимости. 

  6. Таблетки, которые вы принимаете. Возьмите их, даже если планируете вернуться к приему лекарств. Также стоит сформировать небольшую аптечку с необходимыми препаратами и средствами для дезинфекции.