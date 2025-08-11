Я нашел ошибку
В суд с требованием провести ремонт крыши обратилась жительница дома.
В Сызрани судебные приставы проконтролировали ремонт кровли  многоквартирного дом
Исследование охватило 400 руководителей ИТ-подразделений среднего и крупного бизнеса РФ.
Beeline Cloud признан лидером российского рынка провайдеров по удовлетворенности и лояльности клиентов 
Ориентировочный срок завершения работ - 10 сентября 2025 года.
На улице Демократической в Самаре временно меняется схема дорожного движения
В губернии более 220 тысяч волонтёров.
Регион готовится к открытию новых Добро.Центров
Он посвящен истории велосипедного спорта и расскажет о его значении для Самары в прошлом и настоящем.
В самарском Музее Модерна откроется новый выставочный проект «На велосипеде в космос»
Будьте внимательны и осторожны на дорогах, соблюдайте правила дорожного движения.
Ночью 12 августа местами в Самарской области ожидается туман
На острове Поджабный хотят высадить свыше 250 тысяч сосен
В Самаре еще два дома стали объектами культурного наследия
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 79.78
0.4
EUR 92.88
0.22
Фестиваль ландшафтной поэзии "Слова и тропы" пройдет в Ширяево
15000 человек стали гостями Дня физкультурника в Самаре
Вячеслав Федорищев открыл первый Кубок губернатора Самарской области по хоккею
Beeline Cloud признан лидером российского рынка провайдеров по удовлетворенности и лояльности клиентов 

11 августа 2025 14:45
121
Исследование охватило 400 руководителей ИТ-подразделений среднего и крупного бизнеса РФ.

Erid 2VSb5zBQ9Jq

По итогам исследования «Облачные сервисы в России», проведенного агентством TelecomDaily, облачная платформа Beeline Cloud вошла в число абсолютных лидеров российского рынка по ключевым показателям качества сервиса и лояльности клиентов. Исследование охватило 400 руководителей ИТ-подразделений среднего и крупного бизнеса РФ.

Лидерство по пользовательской оценке и лояльности (NPS)
Beeline Cloud показал лучший результат в рейтинге лояльности Net Promoter Score (NPS). Индекс NPS измеряет готовность клиентов рекомендовать продукт или сервис своим коллегам и партнерам. Кроме того, Beeline Cloud разделил первое место по интегральной оценке пользователей, набрав 83.5 балла из 100 возможных. Оценка проводилась по 20 ключевым показателям, включая скорость внедрения, гибкость, возможности кастомизации, автоматизацию, операционную эффективность и поддержку пользователей. 

Позиции на рынке Private Cloud и ИТ-зрелость клиентов
Исследование показало, что Beeline Cloud входит в ТОП-5 ведущих провайдеров как Public, так и Private Cloud по количеству компаний-пользователей в России. Компании, выбравшие Beeline Cloud в качестве основного провайдера, продемонстрировали наиболее высокую самооценку уровня ИТ-зрелости среди всех участников исследования. Это касается внедрения передовых практик, таких как Infrastructure-as-Code (IaC), Policy-as-Code (PaC), Security-as-Code (SaC) и автоматизация CI/CD процессов. 

Соответствие ключевым критериям выбора
Исследование TelecomDaily выделило адаптивность, безопасность и оперативную службу поддержки как три наиболее значимых критерия выбора облачного провайдера для российских компаний. Именно эти сильные стороны Beeline Cloud, отмеченные пользователями в высокой оценке и лояльности (NPS), лежат в основе представленной оценки. 

О рынке и перспективах
Исследование подтверждает устойчивый рост спроса на облачные решения в России: 82% компаний планируют увеличивать использование облачных сервисов в 2026 году, при этом средний ожидаемый рост затрат составит 15%. Особый интерес бизнеса направлен на приватные облака — 64% организаций намерены наращивать инвестиции в этом сегменте. Параллельно усиливается тренд на импортозамещение: 62% респондентов заявили о планах полностью перейти на отечественные ПО и облачные платформы. Рынок движется в сторону гибридных решений, повышенных требований к безопасности и автоматизации.

Реклама ПАО «ВымпелКом». Подробнее на сайте beeline.ru 
г. Москва, ОГРН 1027700166636

 

Фото:  freepik.com

