Я нашел ошибку
Главные новости:
Возведение клинико-диагностического отделения Красноярской больницы началось в июне этого года.
Армен Бенян проконтролировал обновление медицинской инфраструктуры в Красноярском районе
Дмитрий Азаров провёл расширенное заседание Совета Ассоциации «Союз работодателей Самарской области».
Губернатор Дмитрий Азаров встретился с работодателями региона
Павел Дуров в очередной раз раскритиковал WhatsApp за проблемы в системе безопасности мессенджера.
Павел Дуров заявил, что хакеры могут получить полный доступ ко всем данным на смартфонах с установленным WhatsApp
В ходе церемонии награждения почетные грамоты Губернатора Самарской области вручены 7 работникам ОДК-Кузнецов.
Дмитрий Азаров наградил работников ОДК-Кузнецов
Экскурсию в музей «Самара Космическая» для воспитанников центра «Иволга» организовали активисты федерального проекта «Крепкая семья».
Воспитанников  «Иволги» отправили в «Самару Космическую»
В остановленном сотрудниками Самарской таможни автомобиле перевозились товары народного потребления.
Среди товаров народного потребления самарские таможенники выявили 8 кг сильнодействующего вещества
Сегодня на заводе трудятся более 32 000 человек. Новые задачи требуют расширения штата сотрудников.
Автомарафон «АВТОВАЗ рулит!» продолжает движение
Самарский регион представили 231 спортсмен. В копилке сборной: 10 золотых, 10 серебряных и 13 бронзовых медалей.
Самарская область вошла в топ-8 регионов по итогам Спартакиады сильнейших
Наверх
Самара  +10 °C, Тольятти  +9 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 59.4
0.61
EUR 58.06
1.89
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Дмитрий Азаров – учителям: «На вас колоссальная ответственность, но я знаю, что вы к этому готовы»
Самарцев и гостей города приглашают на Всемирный день животных в Самарский зоопарк
СОУНБ приглашает всех желающих принять участие во Всероссийской акции – Литературный диктант
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Автомарафон «АВТОВАЗ рулит!» продолжает движение

6 октября 2022 17:44
120
Сегодня на заводе трудятся более 32 000 человек. Новые задачи требуют расширения штата сотрудников.

За неделю работы масштабного автомарафона «АВТОВАЗ рулит!» специалисты кадровой службы предприятия проконсультировали около 1300 человек. Всех их ждут на работу на АВТОВАЗе. Акция в поддержку Волжского автогиганта проходит в крупнейших городах региона. В связи с наращиванием производства предприятие готово трудоустроить до 4000 новых сотрудников.  

 «Мы благодарны Правительству Самарской области и лично Губернатору Дмитрию Игоревичу Азарову за поддержку нашего предприятия, в том числе, в части набора дополнительных сотрудников в наш коллектив. Перед нашим заводом стоят амбициозные цели по наращиваю выпуска автомобилей в 2023 году и последующих годах. В связи с этим укрепление кадрового потенциала является для нас сегодня одной из первоочередных задач. Мы предлагаем конкурентную заработную плату. По основным специальностям она стартует с 51 300 рублей. Также предусмотрен ряд выплат при трудоустройстве, в их числе до 10 000 рублей ежемесячная компенсации аренды жилья иногородним специалистам. Кроме этого, на всех работников распространяется действие нашего коллективного договора, который признан одним из лучших в отрасли. Автопробег «АВТОВАЗ рулит» ждут еще 3 города нашего региона, не сомневаюсь, и там к нашему предприятию будет большой интерес», - отметил вице-президент по персоналу и социальной политике АО «АВТОВАЗ» Дмитрий Михаленко.

Автомарафон стартовал в Тольятти 30 сентября. Участники уже проехали через Жигулевск, Октябрьск, Сызрань, Чапаевск, Новокуйбышевск. Сразу три площадки посетили в Самаре. Завтра, 7 октября, акция продолжится в Отрадном и Кинеле,  8 октября – в Похвистнево.

На центральных площадях городов, где останавливаются участники автопробега, работают презентационные площадки крупнейшего в стране завода по производству легковых автомобилей. У жителей есть возможность  пообщаться с сотрудниками кадровой службы АВТОВАЗа и получить необходимые консультации. Предприятие предлагает большой выбор профессий и широкий социальный пакет.

Сегодня на заводе трудятся более 32 000 человек. Новые задачи требуют расширения штата сотрудников. Предприятию нужны слесари, сварщики, маляры, рихтовщики, водители-испытатели, контролеры, комплектовщики и другие специалисты. Средняя зарплата по основным специальностям начинается от 51 300 рублей. При трудоустройстве предусмотрены выплаты: 12 000 рублей – бонус за трудоустройство; 10 000 рублей – уже через неделю работы; до 10 000 рублей – на аренду жилья иногородним и другие меры поддержки.

Колоссальная поддержка предприятию оказывается со стороны  Президента страны Владимира Путина, Минпромторга России, Правительства Самарской области во главе с Губернатором Дмитрием Азаровым.

Сегодня важнейшие задачи для автогиганта и правительства региона – сохранить производственный ритм, а также нарастить дальнейший выпуск автомобилей, продолжить работу по расширению модельного ряда.

 

Фото:   АВТОВАЗ

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Почти половина абонентов-юридических лиц «РКС-Самара» перешли в свой Личный кабинет
6 октября 2022  12:46
Почти половина абонентов-юридических лиц «РКС-Самара» перешли в свой Личный кабинет
229
в Самаре 8 октября перекроют перекресток Полевой и Ново-Садовой
6 октября 2022  11:05
В Самаре 8 октября перекроют перекресток Полевой и Ново-Садовой
234
Карта жителя Самарской области стала лидером народного голосования десятого Всероссийского конкурса «ПРОФ-IT»
6 октября 2022  10:20
Карта жителя Самарской области стала лидером народного голосования десятого Всероссийского конкурса «ПРОФ-IT»
264
«Важно, чтобы ваши родные чувствовали заботу»: Дмитрий Азаров рассказал мобилизованным землякам о мерах поддержки их семей
6 октября 2022  09:25
«Важно, чтобы ваши родные чувствовали заботу»: Дмитрий Азаров рассказал мобилизованным землякам о мерах поддержки их семей
249
Искреннюю благодарность глава региона выразил добровольцам 15-го добровольческого отряда «Ермак» (БАРС). Указом Президента РФ Владимира Путина за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении
5 октября 2022  14:35
«В эти исторические дни вы являетесь маяками, примером высокого служения Родине, людям», - губернатор Дмитрий Азаров вручил заслуженные награды землякам
1800
Весь список