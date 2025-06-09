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Apple представила iOS 26

9 июня 2025 22:56
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Это первое большое обновление за 10 лет. Новый дизайн носит название Liquid Glass. 

Это первое большое обновление за 10 лет. Новый дизайн носит название Liquid Glass, передает "Газета.Ru". 

Ключевой идеей дизайна стало меняющее форму стекло. Теперь иконки имеют полупрозрачную основу. Apple также обновила экран блокировки.

Что еще из нового?

- Во время звонков в верхней части экрана будут появляться иконки контактов, с которыми вы общаетесь чаще всего;
- Карты стали умнее — система запоминает ваши маршруты и остановки, предлагая самые удобные пути между знакомыми точками
- Живой перевод звонков с одного языка на другой. Речь — в текст, сразу на нужном языке.
- Новое приложение камеры. Простое переключение 1080p в 4K.

Все следующие операционные системы — iOS, MacOS, WatchOS и др. — выйдут под номером 26. Номер теперь будет привязан к году выхода систем. Релиз состоится осенью.

 

Фото:  freepik.com

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