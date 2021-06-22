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10-тысячный пассажир совершил поездку на пригородном поезде «Ласточка» по маршруту Жигулевское Море – Самара

22 июня 2021 17:39
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10-тысячным пассажиром стала Татьяна Чернышева, юрист из Жигулевска, для решения профессиональных вопросов ей часто приходится приезжать в Самару. 

 Сегодня на станции Жигулевское Море Куйбышевской железной дороги определили 10-тысячного пассажира, который воспользовался услугой проезда в пригородном поезде «Ласточка» по маршруту Жигулевское Море – Самара.

10-тысячным пассажиром стала Татьяна Чернышева, юрист из Жигулевска, для решения профессиональных вопросов ей часто приходится приезжать в Самару. 

Татьяна Чернышева поблагодарила железнодорожников за поздравления и отметила, что теперь вопроса о том, как добраться до Самары, у нее не возникает, в Самару – только на Ласточке. Также Татьяна поделилась с пассажирами информацией как можно сэкономить в поездке на Ласточке, как правило, она берет билет сразу туда и обратно, что позволяет не только сэкономить время, но и получить скидку в размере 20% на проезд.

Пригородный поезд «Ласточка» начал курсировать 11 июня 2021 года по маршруту Самара – Жигулевское Море, ежесуточно он перевозит порядка 1000 пассажиров.

Жители региона высоко оценили скорость передвижения и удобное расписание. Длительность в пути на новой «Ласточке» составляет всего 1 час 25 минут. Скоростные поезда «Ласточка» по маршруту Самара – Жигулевское Море курсируют ежедневно 6 раз в день, отправляясь и прибывая на конечные пункты по зеркальному расписанию. Остановки для посадки и высадки пассажиров предусмотрены на станциях: Стахановская, Пятилетка, Средневолжская и Ягодная.

Вагоны «Ласточка» современные и комфортные. В каждом вагоне есть установки с системой очистки и обеззараживания воздуха, в салоне установлены мягкие сидения и широкие багажные полки. Для удобства посадки и высадки маломобильных пассажиров предусмотрены подъемники для кресел-колясок, специализированные места для их крепления и специальное оборудование в санитарной комнате. 

Приобрести билет на скоростной пригородный поезд «Ласточка» можно в пригородных кассах и терминалах самообслуживания, а также с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам». Действуют все федеральные льготы. Для студентов и пассажиров в возрасте от 7 до 17 лет (включительно) цена «разового» билета снижена на 30%. Для детей до 5 лет предусмотрен бесплатный проезд.

 

Теги: 10-тысячный пассажир поезд «Ласточка»

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