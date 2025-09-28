162

Стартовала ежегодная рассылка налоговых уведомлений для уплаты физическими лицами транспортного и земельного налогов, а также налога на имущество.

Всего жителям Самарской области будет направлено 1,6 млн таких уведомлений, из них 560 тыс. - в электронном виде через личные кабинеты налогоплательщиков.

Налоговые уведомления адресованы владельцам налогооблагаемого имущества: транспортных средств, земельных участков, объектов капитального строительства за период владения в течение 2020 года.

Рассылка налоговых уведомлений и их доставка жителям региона через почтовые отделения пройдет в течение сентября - октября текущего года. Вышеуказанные налоги следует оплатить не позднее 1 декабря 2025 года.

Фото: pxhere.com