В Санкт-Петербурге проходит первенство мира среди юношей по смешанным боевым единоборствам.
Спортсмен из Самарской области Джасурбек Макхамов - призер первенства мира по ММА
На сцене САТОБ с 1 по 4 октября труппа ГАТКБ покажет шесть своих знаковых постановок.
В Самаре на сцене САТОБ откроются четырехдневные гастроли Московского классического балета
За тур до окончания чемпионата Юношеской футбольной лиги Приволжье-1 определился чемпион.
17-летние футболисты академии «Крылья Советов» стали победителями ЮФЛ-Приволжье-1
В Самаре ночью +2, +4°С, днем +9, +11°С.
29 сентября в регионе без осадков, до +11°С
Спортсмены-гиревики соревновались в выполнении упражнений на силу и выносливость.
В Тольятти прошли соревнования огнеборцев по гиревому спорту
В результате происшествия погиб 1 человек.
В районе пристани Шелехюметь на Волге столкнулись баржа и моторная лодка  
Площадки открыты для всех желающих без ограничений на время работы парков. 
В самарских парках открылись новые зоны воркаута 
Налоги следует оплатить не позднее 1 декабря 2025 года.
Стартовала ежегодная рассылка налоговых уведомлений
Стартовала ежегодная рассылка налоговых уведомлений

28 сентября 2025 17:08
Налоги следует оплатить не позднее 1 декабря 2025 года.

Стартовала ежегодная рассылка налоговых уведомлений для уплаты физическими лицами транспортного и земельного налогов, а также налога на имущество.

Всего жителям Самарской области будет направлено 1,6 млн таких уведомлений, из них 560 тыс. - в электронном виде через личные кабинеты налогоплательщиков. 

Налоговые уведомления адресованы владельцам налогооблагаемого имущества: транспортных средств, земельных участков, объектов капитального строительства за период владения в течение 2020 года.

Рассылка налоговых уведомлений и их доставка жителям региона через почтовые отделения пройдет в течение сентября - октября текущего года. Вышеуказанные налоги следует оплатить не позднее 1 декабря 2025 года.

 

Фото:   pxhere.com

Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с Днем машиностроителя
28 сентября 2025  10:33
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с Днем машиностроителя
288
на самарской набережной проходит гастрономический фестиваль «Самара со вкусом»
27 сентября 2025  13:22
На самарской набережной проходит гастрономический фестиваль «Самара со вкусом»
1078
Вячеслав Федорищев поздравил воспитателей и дошкольных работников
27 сентября 2025  10:45
Вячеслав Федорищев поздравил воспитателей и дошкольных работников
451
Гастрономический фестиваль «Самара со вкусом» ждет гостей!
26 сентября 2025  12:07
Гастрономический фестиваль «Самара со вкусом» ждет гостей!
430
Отопительный сезон стартовал в Самаре!
26 сентября 2025  09:30
Отопительный сезон стартовал в Самаре!
508
