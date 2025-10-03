Я нашел ошибку
​​​​​​​Российское общество «Знание» представило проект «Возвращение» — документальный цикл портретных фильмов о ветеранах СВО.
В новом цикле фильмов Общества «Знание» рассказали историю ветерана Константина Яшина - гендиректора НПЦ БАС «Самара»
На площадке Приволжского государственного университета путей и сообщений прошла лекция о наставничестве в образовании.
Более 500 слушателей собрала лекция Общества «Знание» в ПривГУПС
Работы для участия в следующем этапе конкурса направлены в УТ МВД России по ПФО.
В Сызранском ЛО МВД России на транспорте подвели итоги отборочного этапа Всероссийского конкурса детского рисунка «Мои родители работают в полиции»
В номинации «Второй старт».
Сегодня в Самаре стартовал федеральный этап Всероссийского конкурса «Лучший по профессии»
Акция прошла в Самарском Дворце ветеранов и наглядно показала, что забота о здоровье — это общее дело.
Личным примером: ветераны СВО присоединились к осенней прививочной кампании против гриппа в Самаре 
Участниками самого народного проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» стали более 720 тысяч человек.
Завершился дистанционный этап конкурса «Это у нас семейное» 
Работы запланированы уже в эти выходные!
«РКС-Самара» предупреждают о плановых ремонтах на неделю
От души поздравляем и желаем крепкого здоровья и долголетия!
75 лет легенде самарского футбола Валерьяну Панфилову
Актеры театра «Грань» прочитают хулиганские стихи в «ЗИМ Галерее»
«Том Сойер Фест – Самара» приглашает на «Праздник урожая»
«СВОим примером»: в Самаре ветераны СВО присоединились к донорской акции «СВОим примером»
О погашении задолженности по налогам

3 октября 2025 14:43
115
Основная задача налогоплательщика, который получил требование – оплатить задолженность.

Налогоплательщик обязан самостоятельно исполнить обязанность по уплате налога в сроки, установленные законодательством о налогах и сборах.

Если уплата не произведена вовремя на едином налоговом счете (ЕНС) налогоплательщика образуется отрицательное сальдо, наличие которого является основанием для направления налогоплательщику требования об уплате задолженности

В Самарской области всем налогоплательщикам, требования направляет Межрайонная ИФНС России № 23 по Самарской области (Долговой центр).

В январе 2025 года в Самарской области должникам направлены более 16000 требований об уплате задолженности.

Формирование и направление требования не «замораживает» задолженность, сумма задолженности по требованию меняется каждый день – долг увеличивается ежедневно на сумму пени, и может
уменьшиться, если вы оплатили его частично.

Основная задача налогоплательщика, который получил требование – оплатить задолженность.

При уплате необходимо получить информацию об актуальной сумме задолженности на момент оплаты. Удобнее всего это сделать через интернет-сервис ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика физического лица».

 

Теги: Самара

Теги: Самара

