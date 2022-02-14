Зимний Грушинский – традиционный праздник авторской песни, который вот уже более 40 лет проходит на самарской земле в преддверии летнего Грушинского фестиваля.
Зимний Грушинский фестиваль – 2022 состоится в Самаре 24, 26 и 27 февраля и пройдет в рамках проекта «Марафон авторской песни России 2021-2022» с использованием гранта Президентского фонда культурных инициатив, при поддержке Правительства Самарской области, Фонда Олега Митяева, Самарского областного Грушинского клуба и АНО «Информационный музыкальный центр».
Основной площадкой Зимнего Грушинского фестиваля станет гостеприимная сцена самарского Окружного Дома Офицеров (ОДО), на которую в этот раз выйдут: Леонид Сергеев (Москва), Тимур Шаов (Москва) и Михаил Махович (Москва), Галина Хомчик (Москва), Роман Ланкин (Томск), Александр Щербина (Москва), Ольга Чикина (Рязань), Андрей и Ирина Колесниковы (Самара), Константин Арбенин (С-Петербург), Дмитрий Буцыков (Самара), молодежные коллективы Самары и другие.
Ведущий – Президент Грушинского клуба Борис Кейльман.
26 февраля, в основной фестивальный день, в ОДО состоятся 2 больших концерта с участием всех Почетных гостей фестиваля.
Начало в 16-00:
1 отделение: «У Грушинского костра»;
2 отделение: Чайхана (ведущий Леонид Сергеев).
Начало в 19-30:
Гала-концерт «Сверим наши песни».
Билеты без сервисного сбора только на сайте www.grushinfestival.ru.
Билеты с сервисным сбором на сайте www.afisha.ru и в кассе ОДО.
По окончании вечернего концерта будет подан городской транспорт разных маршрутов.
Приглашаем в гостеприимную Самару – столицу авторской песни!
Также в рамках Зимнего Грушинского фестиваля:
24 февраля
Бар Другой Z, начало в 19:00 – концерт Александра Щербины;
27 февраля
онлайн площадка, начало в 13:00 - детско-юношеский проект «Рука в руке».
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