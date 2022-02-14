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Зимний Грушинский фестиваль-2022 состоится в Самаре

14 февраля 2022 11:58
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Зимний Грушинский фестиваль-2022 состоится в Самаре

Зимний Грушинский – традиционный праздник авторской песни, который вот уже более 40 лет проходит на самарской земле в преддверии летнего Грушинского фестиваля. 

Зимний Грушинский фестиваль – 2022 состоится в Самаре 24, 26 и 27 февраля и пройдет в рамках проекта «Марафон авторской песни России 2021-2022» с использованием гранта Президентского фонда культурных инициатив, при поддержке Правительства Самарской области, Фонда Олега Митяева, Самарского областного Грушинского клуба и АНО «Информационный музыкальный центр».

Основной площадкой Зимнего Грушинского фестиваля станет гостеприимная сцена самарского Окружного Дома Офицеров (ОДО), на которую в этот раз выйдут: Леонид Сергеев (Москва), Тимур Шаов (Москва) и Михаил Махович (Москва), Галина Хомчик (Москва), Роман Ланкин (Томск), Александр Щербина (Москва), Ольга Чикина (Рязань), Андрей и Ирина Колесниковы (Самара), Константин Арбенин (С-Петербург), Дмитрий Буцыков (Самара), молодежные коллективы Самары и другие.

Ведущий – Президент Грушинского клуба Борис Кейльман.

26 февраля, в основной фестивальный день, в ОДО состоятся 2 больших концерта с участием всех Почетных гостей фестиваля.

Начало в 16-00: 

1 отделение: «У Грушинского костра»;

2 отделение: Чайхана (ведущий Леонид Сергеев).

Начало в 19-30:

Гала-концерт «Сверим наши песни».

Билеты без сервисного сбора только на сайте www.grushinfestival.ru.

Билеты с сервисным сбором на сайте www.afisha.ru и в кассе ОДО.

По окончании вечернего концерта будет подан городской транспорт разных маршрутов.

Приглашаем в гостеприимную Самару – столицу авторской песни!

Также в рамках Зимнего Грушинского фестиваля:

24 февраля

 Бар Другой Z, начало в 19:00 – концерт Александра Щербины;

27 февраля

онлайн площадка, начало в 13:00 -  детско-юношеский проект «Рука в руке». 

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Теги: Мероприятия

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