Жители Самары смогут увидеть на большом экране фильм о родном городе

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2 февраля в 19.00 Центр российской кинематографии Художественный | Кинотеатр с историей приглашает на показ и обсуждение документального фильма «Сага о Шихобаловых».



Сюжет картины: В Англии были - Форсайты, в Германии - Будденброки, а в Самаре - Шихобаловы. Реальные люди, а не вымышленные персонажи. И хотя про самарских купцов не сняты фильмы и не написаны романы, история купеческого клана Шихобаловых достойна своей саги… Богатейшие люди города. Хлебные магнаты. Владельцы мельниц, заводов, пароходов и красивейших особняков Самары. Эти купцы строили храмы, больницы, богадельни. Но какими людьми они были? Кого любили Шихобаловы, о чем они переживали и что поддерживало их в трудные времена? “Неочевидная Самара”, как всегда, отделит правду от мифов. И эта правда окажется интереснее любой легенды!



После показа пройдет встреча со съемочной группой фильма и автором проекта – Ингой Пеннер. Это известный журналист и фотограф, обладатель множества региональных наград, неоднократный лауреат первой степени конкурса на премию губернатора Самарской области, обладатель премии "Золотое перо Самарской губернии", лауреат творческого конкурса имени Эдуарда Кондратова.



Показ организует Самарское областное вещательное агентство совместно с ЦРК "Художественный".



Вход на сеанс свободный, по предварительной регистрации

Регистрация по ссылке: https://forms.yandex.ru/u/659f7e0cf47e73690ca7795a/

Подробная информация по телефону: 8 (846) 333-48-98



Возрастная категория фильма: 12+