Жителей Самарской области приглашают принять участие в конкурсе региональных документалистов «Россия – взгляд в будущее»

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Жителей Самарской области, увлекающихся жанром документального кино, приглашают принять участие в конкурсе региональных документалистов «Россия – взгляд в будущее».



До 31 августа 2023 года на платформе script.moviestart.ru жители Самарской области, увлекающиеся документальным кино, могут подать заявки на участие в конкурсе региональных документалистов «Россия – взгляд в будущее».



Конкурс «Россия – взгляд в будущее» организован Фондом поддержки регионального кинематографа (ФПРК), тематика конкурса 2023 года – современные региональные тренды.



Напомним, Союз кинематографистов России учредил Фонд поддержки регионального кинематографа в феврале 2022 года. Главные задачи организации – развитие кинематографа в регионах России, повышение его конкурентоспособности на внутренней и внешней арене. Первым и самым масштабным проектом фонда стал конкурс документальных картин «Россия – взгляд в будущее». На конкурс прошлого года было прислано 334 проекта из 154 городов (76 субъектов РФ), из них 107 – в категорию «Альманах» и 227 – на короткий метр.



«Первым проектом Фонда практически с момента его основания стал конкурс «Россия – взгляд в будущее». В течение прошлого года мы вели интенсивное взаимодействие с нашими конкурсантами, в результате чего получили 96 документальных фильмов, снятых в 44 регионах РФ, красочно и чётко иллюстрирующих жизнь современных россиян. Многие из них получили высокую оценку зрителей и кинокритиков – у отдельных работ на данный момент идет бурная фестивальная жизнь, с наградами и призами, весной этого года альманах «Тонкой нитью» вышел в кинотеатральный прокат. Мы решили продолжить это направление – искать новые истории, таланты, призванные занять достойное место в отечественном кинематографе», – отметила Лариса Солоницына, председатель Совета ФПРК, первый заместитель председателя Союза кинематографистов России.



Общий бюджет конкурса на производство фильмов составил, как и в прошлом году, 150 миллионов рублей, 50% из которых будет направлено на поддержку киноальманахов хронометражем 75-90 минут, а 50% – на создание отдельных короткометражных документальных фильмов продолжительностью 15-25 минут.



Приоритетные направления конкурсного отбора 2023 года:

- Архитектура городской жизни и туристический потенциал регионов;

- Гражданский патриотизм и военная доблесть;

- Инженерия настоящего и будущего: как наука становится реальностью;

- Искусство и культура в жизни регионов большой страны;

- Созидательный труд в жизни современной молодежи: волонтеры и стартаперы;

- Сохранение исторического наследия регионов России;

- Традиционные ценности страны: жизнь и достоинство, семья и нравственность, милосердие и справедливость;

- Хроники промышленного освоения и социального развития Арктики и Дальнего Востока.



Срок реализации поддерживаемых Фондом фильмов – до 15 сентября 2024 года.



По итогам первого конкурса 2022 года, среди победителей документалистов из Самарской области не было, однако съемки на территории нашего региона все-таки состоялись. С июля по декабрь прошлого года проходили съемки проекта «Ленчик на высоте», который вошел в число победителей в категории «Короткометражное документальное кино». Это история про девушку Лену, которая работает крановщицей на стройке. Героиня развенчивает стереотип о том, что на стройке нет ничего красивого, а заодно делится рецептами борьбы с профессиональным выгоранием. «Когда 13 лет назад Елена выбирала профессию, она поставила себе условие: всё должно быть по любви. Однажды она залезла в кабину крана, посмотрела оттуда на мир, и её сердце ёкнуло от красоты и свободы!» – говорится в краткой аннотации к проекту.



С каталогом фильмов-победителей конкурса 2022 года можно ознакомиться по ссылке - https://fundregion.ru/katalog_filmov. В данный момент ФПРК ведет переговоры с российскими онлайн-платформами и телеканалами об их дистрибуции.

Ряд проектов конкурса «Россия – взгляд в будущее» являются лауреатами и участниками российских и международных кинофестивалей – ММКФ, Doker и т.д. Альманах «Тонкой нитью» получил специальный приз программы «Переплетения» на фестивале «Зеркало», проект «Опытным путем» был удостоен наград в двух номинациях – «Лучшая драматургия» и Приз зрительских симпатий – на фестивале «Горький fest».

Короткометражная картина «Клятва» стала участницей фестивалей Beausoleil Côte d’Azur International FICTS Festival du Cinéma Sportif; Student World Impact Film Festival и Short documentary film festival Bistre Reke (Clear Rivers). На фестивале Student World Impact Film Festival был представлен фильм «Чудомобиль».

Подробности и условия участия в конкурсе 2023 года – на сайте ФПРК (https://fundregion.ru/rossiya-vzglyad_v_budushee).