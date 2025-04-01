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4 апреля (пятница) в 18.30 в Музее-галерее «Заварка» пройдет артист-ток (12+) с самарскими фотографами Натальей Шульгиной и Ольгой Фроловой.

«Заварка» продолжает знакомить посетителей с авторами художественных проектов выставки «Город/Деревня: маршрут построен» (12+). Эту экспозицию можно интерпретировать как путешествие по Самаре рубежа XIX-XX веков, а работы участников «Школы проектной фотографии» назвать мостиком между тем временем и современностью. Через фотографию авторы говорят о том, как сегодня проникает деревня в город и город в деревню.

На очередной встрече участницами артист-тока станут художницы и фотографы Наталья Шульгина и Ольга Фролова.

На выставке представлен фотопроект Фроловой «Дворцы и замки Зубчаниновки» (2024). Зубчаниновка – одна из современных окраин Самары. Принадлежавшие цыганским семьям «дворцы и замки», расположенные в этом микрорайоне, автор показывает как архитектурные достопримечательности. С помощью сайта объявлений Фролова заглянула внутрь «замков» поселка и обнаружила, что интерьеры зачастую поддерживает дворцовую тематику, но обладает своим неповторимым колоритом.

Шульгина представила два проекта. «Ткань времени» (2024) – это серия фотографий, документирующая улицы исторического центра. Старая Самара (или старый город, как часто называют этот район) представляет собой уникальное единство, где пересекаются город и деревня, где современные здания соседствуют с деревянными домами XIX–XX веков. Однако город постепенно вытесняет и поглощает деревню – деревянные дома разрушаются и исчезают с улиц. В проекте Шульгина выделяет белым свечением элементы современности, чтобы акцентировать внимание на тех частях, которые принадлежат деревне, и напомнить о времени, когда деревня была основой для зарождения города.

Вторая серия фотографий – «Через окно» (2011–2024). Это хроника вида из окна Натальи Шульгиной за десять лет жизни на окраине Самары – микрорайоне Красная Глинка. Фотограф так описывает проект: «Здесь я провела годы в одиночестве, и вид за окном стал моей тонкой связью с миром. Через это окно я наблюдала за сменой лет и сезонов, переменчивой погодой, восходами и закатами. Каждый день эта картина притягивала мой взгляд, превращая окно в своеобразное зеркало времени, которое помогало мне сохранять контакт с реальностью. Я находила в этих мимолетных моментах спокойствие и красоту, которые становились частью моего внутреннего мира».

Посетители вместе с Натальей Шульгиной и Ольгой Фроловой, а также модератором встречи, старшим научным сотрудником музея Кириллом Гуровым обсудят творческий путь художниц, поговорят об истории создания работ для выставки «Город/Деревня: маршрут построен», узнают о будущих проектах фотографов.

Вход на мероприятие – 250 рублей. Количество мест ограничено. Предварительная продажа билета по ссылке: https://vk.cc/cKnnSk